Porsche fête les 60 ans de la 911 avec la série limitée 911 S/T

Porsche fête cette année ses 75 ans mais aussi les 60 ans de sa légendaire 911. Lancée en 1963 sous le nombre 901 avant de devenir 911 suite à un litige avec Peugeot, la sportive à moteur à plat disposé en porte-à-faux arrière est devenue l’archétype de la voiture de sport. Au cours de ses 60 années de carrière, la 911 a conquis plusieurs générations de clients et des millions de passionnés. Elle s’est imposée sur tous les terrains ; des circuits aux dunes africaines en passant par les petites routes de Corse. Si cette 911 se décline aujourd’hui autour d’une gamme complète, elle n’est plus la Porsche la plus vendue. Le constructeur a su évoluer en même temps que le marché en offrant des SUV, des berlines et un modèle 100 % électrique. La 911 reste cependant un modèle incontournable et symbolique. Selon une récente déclaration d’Oliver Blume, CEO de Porsche, la 911 devrait être le dernier modèle à offrir un moteur thermique dans les années à venir au sein de la gamme. En attendant, la firme a mélangé quelques-uns de ses meilleurs composants pour concevoir cette 911 S/T anniversaire.

Une 911 S/T conçue comme une 911 GT3 RS en pack Touring

La 911 S/T est proposée en série limitée à 1963 exemplaires. Elle se positionne comme une sorte de 911 GT3 RS en pack Touring. Dotée du moteur à plat atmosphérique de 4,0 l et 525 chevaux de la GT3 RS, elle bénéficie de la discrétion du pack Touring disponible sur la 911 GT3. Porsche ne s’est pas contentée de mélanger des composants existants pour fêter les 60 ans du modèle. La firme de Stuttgart a conçu un embrayage allégé associé à une boîte de vitesses manuelle à rapports courts. L’accent a été mis sur la légèreté, avec un gain de 40 kg par rapport à la GT3 Touring. La masse à vide atteint ainsi 1 380 kg. Les trains roulants associent un train avant à double triangulation et un essieu arrière multibras sans roue arrière directrice. De nombreux éléments de carrosserie sont en plastique renforcé de fibre de carbone (PRFC). Porsche annonce un 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et une vitesse de 300 km/h. Au-delà de ces caractéristiques, Porsche a voulu proposer la meilleure expérience de conduite sur route pour une 911. Une capacité qui se paie au prix fort, avec un tarif de 308 976 euros TTC. Un pack Héritage décoratif est disponible pour 17 652 euros et une montre chronographe spécifique peut être ajoutée à la commande pour 11 950 euros TTC de plus. De quoi fêter dignement les 60 ans d’une voiture mythique.