Porsche fête ses 75 ans en présentant sa vision de la sportive du futur : Mission X

Porsche a voulu donner une idée de son avenir à l’occasion de ses 75 ans. La marque a présenté le concept-car Mission X, qui représente la philosophie Porsche à l’heure de l’électrique. « À l’instar de la 959, de la Carrera GT et de la 918 Spyder, la Mission X apporte un formidable élan pour le développement de futurs concepts », souligne ainsi Oliver Blume, président du directoire de Porsche AG. Un modèle qui pourrait bien arriver dans les showrooms, puisque la firme a défini son cahier des charges par rapport à une production en série. Le challenge que Porsche s’est imposé tient en quatre points. Le premier consiste à proposer la voiture homologuée sur route la plus rapide de l’histoire sur la Boucle Nord du Nürburgring, Le deuxième passe par un rapport poids-puissance de 1 kg/ch « environ ». Le troisième est une déportance plus importante que celle de l’actuelle 911 GT3 RS. Enfin, le dernier point concerne le temps de charge, avec un délai pratiquement deux fois plus réduit que sur l’actuelle Taycan Turbo S. Un sacré challenge pour le constructeur, qui a pour réputation jusqu’à présent de respecter ses promesses en matière de caractéristiques techniques.

Entre Le Mans et la Formule E

Le concept Mission X associe un design nettement inspiré des prototypes des 24 Heures du Mans à une technologie plus proche de celle des Formule E électriques. Dotée de portes à ouverture en élytre, la voiture mesure 4,5 m de long pour 2 m de large, soit des dimensions similaires à celles des Carrera GT et 918. Porsche fournit peu d’informations techniques, si ce n’est que l’architecture est en 900 V et que la batterie est au centre de la voiture, derrière les sièges. La marque n’en révèle pas davantage. En revanche, le design renouvelle les lignes des modèles actuels, en piochant dans le passé de la marque, tout en utilisant les dernières technologies. L’allure reste cependant relativement sobre et se passe de tout aileron surdimensionné. En bonne voiture électrique, l’aérodynamisme reste cependant très travaillé, avec par exemple des roues de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière, ce qui fait légèrement basculer le concept vers l’avant. Il faudra sans doute attendre quelques temps avant d’en apprendre davantage sur le contenu technologique de Mission X et sur un calendrier éventuel de mise en production. En effet, il serait étonnant que le constructeur, en pleine santé financière et sans hypercar dans sa gamme, reste sans réponses face à une concurrence élargie.