Porsche grignote des parts de marché dans l’univers des vélos électriques

Le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart a acquis une participation à hauteur de 20 % dans Fazua, une société engagée dans la fabrication de systèmes de propulsion pour vélos électriques. Toutefois, les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat de ces actions. Parallèlement, il a également établi un partenariat stratégique avec la société néerlandaise Ponooc Investment B.V. Cette dernière se concentre sur les solutions d’énergie et de mobilité durables et fait partie de Pon Holdings B.V., une société de négoce et de services opérant notamment dans les secteurs du vélo et de l’automobile. En collaboration avec Ponooc, Porsche prévoit de créer deux coentreprises qui seront actives dans le domaine de la mobilité électrique. La première d’entre elles fabriquera et distribuera une future génération de vélos électriques Porsche « de haute qualité », tandis que la seconde se concentrera sur les solutions technologiques de micromobilité, un marché en pleine expansion.

Avec ces actions, Porsche promeut sa stratégie globale de mobilité électrique. Porsche continue d’ailleurs de travailler avec Rotwild sur ses modèles eBike actuels. En mars 2021, la société a lancé son interprétation de vélos électriques exclusifs avec le Porsche eBike Sport et l’eBike Cross. En outre, Porsche Digital GmbH construit une plateforme de services numériques autour de l’expérience cycliste sous la marque Cyklær.