Porsche lance son propre réseau de superchargeurs en Europe... dix ans après Tesla

Le constructeur allemand de véhicules sportifs et premium Porsche annonce le déploiement de son propre réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Des infrastructures implantées près des des grands axes routiers européens. À commencer par ceux d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse.

Longtemps après Tesla et ses superchargeurs, mais aussi Audi et ses hubs de charge rapide, ou encore Mobilize (Renault Group) et ses stations-services électriques et Mercedes-Benz et son réseau de recharge rapide, c'est au tour de Porsche d'annoncer le déploiement de ses propres infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Le constructeur de Stuttgart annonce la création la création d'un réseau de bornes de recharge rapides pour véhicules électrifiés (100 % électriques et hybrides rechargeables) ouvert aux clients de la marque ou non et disponibles 24h/24 et 7j/7.

Un réseau de charge complémentaire de Ionity

En pratique, ces stations accueilleront chacune six bornes de recharge rapide 300 kW DC et quatre bornes 22 kW AC, précise Porsche. Des équipements fournis par le fabricant Alpitronic. Mieux, l'énergie délivrée sera de l'électricité verte issue de sources renouvelables (éolien, solaire, etc.).

Ces futures stations de recharge rapide aux couleurs de Porsche vont être déployées à proximité des grands axes routiers européens. Les premières ouvertures sont d'ores et déjà prévues en Allemagne bien sûr mais aussi en Autriche et en Suisse.

La création de ce réseau en nom propre ne compromet pas la participation de Porsche au consortium Ionity, dont il est membre-fondateur.