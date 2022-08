Porsche Leipzig fête ses vingt années d'existence

Plus de 4 300 collaborateurs travaillent actuellement chez Porsche Leipzig. L'usine d'assemblage allemande compte donc parmi les plus grands employeurs de la région.

« Leipzig est devenue la deuxième maison de Porsche », assure Albrecht Reimold chargé de la production et de la logistique. De fait, en 1999, le conseil d’administration a pris la décision de faire de Leipzig le deuxième site de production Porsche, après Stuttgart-Zuffenhausen. À l'issue de trois ans de travaux, la nouvelle usine d’assemblage a été inaugurée le 20 août 2002. Depuis la première Porsche Cayenne, fabriquée à cette même date, la structure a vu se succéder les unités, les modèles et les technologies.

Quelques dates clés

Entre 2003 et 2006, Porsche Leipzig a produit 1 270 unités de la supercar Carrera GT en édition limitée. Puis, en 2009, un autre hall de production et un centre logistique ont été conçus pour assembler la Panamera de première génération. En 2011, suite à la décision de réaliser l’ensemble du processus de production du nouveau Porsche Macan à Leipzig, les installations ont été agrandies et en 2013 Leipzig est devenue une usine à part entière, avec ses propres ateliers de carrosserie et de peinture. Pour la fabrication complète de la Panamera de deuxième génération, qui quitte la ligne de Leipzig depuis 2016, l’usine s’est agrandie pour la quatrième fois avec l’incorporation d’un deuxième atelier de carrosserie et d’un centre de qualité. Depuis 2019, l’usine de Leipzig connaît une cinquième expansion pour en faire un centre d’experts en électromobilité. L’entreprise ouvre ainsi la voie à l’avenir de l’usine et à la production des modèles à venir. Un nouvel atelier de carrosserie a été créé pour la prochaine génération du Macan.

Depuis le premier coup de pelle en février 2000, le constructeur a investi plus de 1 300 millions euros dans le développement du site. Aujourd’hui, plus de 4 300 collaborateurs travaillent chez Porsche Leipzig, ce qui en fait l’un des plus grands employeurs de la région. L’usine produit environ 550 unités de Macan et de Panamera chaque jour.