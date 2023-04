Porsche mettra le Cayenne au régime électrique en 2026

Porsche bascule progressivement vers l’électrique. La réussite de la famille Taycan a sans doute conforté le constructeur dans sa stratégie. Lancée en 2019, la berline électrique a tout de suite trouvé sa clientèle et la gamme s’est élargie avec l’arrivée de versions break et crossover. Le ralentissement des ventes rencontré l’année dernière est surtout dû aux difficultés d’approvisionnements en composants qu’à une baisse de la demande. Le prochain modèle à batterie sera le SUV Macan, qui devrait être commercialisé en 2024 selon le constructeur. Une étape importante pour la firme, puisque le Macan a représenté 86 724 unités en 2022 sur les 309 884 voitures vendues par la marque. La famille 718 devrait suivre en 2025, avant que le Cayenne bascule lui-aussi l’année suivante. Ce virage devrait être crucial pour Porsche, puisque le SUV est le véhicule le plus vendu dans le monde, avec 95 604 exemplaires en 2022.

Production toujours prévue à Bratislava

Le passage à l’électrique du Cayenne se fera sur la base d’une nouvelle génération. En attendant ce basculement, une version rajeunie devrait arriver en cours d’année. Elle introduira notamment la nouvelle interface homme-machine du constructeur et des motorisations hybrides plus puissantes. Cette version mise au goût du jour et la suivante seront toujours assemblées dans l’usine slovaque du groupe Volkswagen, implantée à Bratislava. Ce site poursuivra sa transformation électrique avec les futurs Touareg, Q7 et Q8 électriques. Les derniers modèles thermiques de la gamme seront donc la mythique 911 et la Panamera. Cependant, cette berline sera-t-elle maintenue au catalogue ? Porsche ne s’est pas exprimé sur ce point. En revanche, la gamme s’élargira vers le haut avec un nouveau SUV plus volumineux que le Cayenne. Basé sur la nouvelle plateforme SSP Sport, il devrait adopter une silhouette profilée, à l’image du Cayenne Coupé. « Ainsi, nous soulignons et consolidons notre positionnement sur le segment des voitures de sport de luxe. Nous avons identifié des potentiels de croissance de la rentabilité sur ce segment, notamment en Chine et aux États-Unis », expliquait Oliver Blume, président du directoire de Porsche, lors de la présentation des résultats annuels de la marque le 14 mars dernier. Ces voitures contribueront à atteindre l’objectif de 80 % de ventes en tout électrique d’ici à 2030. La possibilité d’utiliser des carburants alternatifs au-delà de 2035 pourrait permettre à Porsche de maintenir une motorisation thermique sur la 911.