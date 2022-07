Porsche ouvre son nouveau concept Porsche NOW au Touquet

Porsche inaugure son premier concept Porsche NOW en France dans la ville du Touquet-Paris-Plage. Un pop-up store qui s’installe sur la place de l’Hermitage pour la saison estivale. Il s’agit d’une première dans l’hexagone pour la marque allemande, qui a déjà ouvert plusieurs établissements de ce type en Allemagne, en Suisse, en Grèce, au Japon, à Taiwan, au Brésil et au Canada. Elaboré par le constructeur, ce modèle est généralement confié à un distributeur local pour partir à la rencontre de nouveaux clients sur des sites à fort potentiel. Dans le cas de ce pop-up store du Touquet, l’exploitation est confiée par la marque au Centre Porsche de Lille, appartenant à la filiale française. Station balnéaire bien connue pour accueillir une population estivale aisée venue de la capitale et du nord de la France, Le Touquet-Paris-Plage constitue un point de rencontre intéressant pour Porsche. Il s’agit pour la marque de « nouer un premier contact » avec des « groupes cibles ».

Faire découvrir la marque

Pour aller vers de nouveaux clients, Porsche joue sur un registre différent de ces Centres habituels. Dans ce Porsche NOW, l’accent est mis sur l’univers actuel de la marque et notamment sur l’électrique. Ainsi, le Taycan est mis en avant sur les 75 m2 de ce pop-up store. Ce modèle 100 % électrique est accompagné des nouveaux Porsche eBikes, qui sont disponibles à l’essai. Les enfants peuvent également « tester » les voitures à pédales Baby Racer Porsche pendant que leurs parents configurent leur future voiture dans un salon de personnalisation. Un casque de réalité virtuelle leur permet même de découvrir le résultat en temps réel à l’échelle 1. Cet outil est une première, lancée dans ce pop-up store du Touquet. Le client peut tourner autour du véhicule qu’il vient de configurer et s’asseoir à son volant. Enfin, les nouveaux chronographes personnalisables Porsche Design sont exposés et les produits de la gamme Porsche Lifestyle sont vendus sur place. De quoi découvrir de nombreuses facettes de l’univers Porsche, au-delà des modèles et de l’univers du sport automobile.