Porsche parmi les 40 plus grandes entreprises allemandes à la Bourse de Francfort

Porsche vient d’entrer officiellement au sein du DAX, qui rassemble les 40 plus grandes entreprises allemandes en matière de capitalisation au sein de la Bourse de Francfort. Cette entrée intervient trois mois après l’introduction sur le marché d’une part du capital de la marque. Une étape importante et symbolique pour le constructeur, qui marque ainsi la réussite d’une opération jugée risquée au mois de septembre dernier. En effet, de nombreux observateurs des marchés financiers jugeaient l’introduction en Bourse hasardeuse, en raison d’un contexte global difficile. Le 29 septembre, l’arrivée du titre sur la place de Francfort s’était bien déroulée, avec une hausse immédiate à un bon niveau. La réponse positive des investisseurs et la stabilité de l’action ont donc permis à Porsche d’entrer dans le DAX le 19 décembre.

Entrée rapide

Porsche a intégré le DAX seulement 81 jours après son introduction en Bourse. Une entrée très rapide, effectuée dans le cadre d’une procédure spécifique, basée sur l’importance de la capitalisation flottante de l’entreprise. « Notre entrée rapide au sein du DAX démontre que les investisseurs du monde entier ont confiance dans notre business model et dans le potentiel de notre entreprise », souligne ainsi Oliver Blume, président du comité exécutif de Porsche. L’action Porsche se négociait à 94,58 euros vendredi 16 décembre, soit une hausse de 14 % par rapport au prix d’introduction. La capitalisation totale atteignait donc 89,4 milliards d’euros. Aux côtés de grands investisseurs privés et institutionnels, figurent notamment 170 000 épargnants, dont un tiers a acquis moins de dix actions. Pour l’année 2022, le constructeur table sur une marge opérationnelle de 17 à 18 %, pour un objectif à moyen terme situé entre 17 et 19 %. À plus long terme, la firme souhaite franchir le cap des 20 %, ce qui ravirait les marchés financiers et renforcerait encore le cours de l’action.