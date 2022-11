Porsche présente la 911 Dakar

Porsche a présenté au salon de Los Angeles une nouvelle variante de sa 911. Baptisée Dakar, elle présente quelques capacités tout-terrain pour évoquer les versions ayant couru et remporté le Paris Dakar dans les années 80. Un modèle limité à 2 500 exemplaires et disponible à partir de 226 689 euros.

Porsche vient de présenter dans le cadre du salon de Los Angeles une nouvelle variante de sa 911. Baptisée 911 Dakar, cette dernière évoque les modèles ayant couru et remporté le rallye Paris Dakar dans les années 80. Cette nouvelle déclinaison présente ainsi quelques capacités tout-terrain, grâce à une garde au sol relevée de 80 mm, à des pneus Pirelli Scorpion All Terrain Plus spécifiques, à une transmission intégrale et à des réglages électroniques favorisant la motricité. Dotée du six cylindres à plat de 480 chevaux, cette 911 Dakar promet des performances élevées sur route et hors route. Au-delà du sérieux habituel des productions de Stuttgart, ce modèle devrait surtout devenir rapidement un « collector ». Limité à 2 500 exemplaires au niveau mondial et proposé à partir de 226 689 euros sur le marché français, il devrait trouver preneur assez facilement.

Pack Rallye Design à 26 280 euros

Pour se rapprocher davantage des 911 du Paris Dakar, Porsche propose un Pack Rallye Design qui reprend les couleurs des modèles de l’époque. La carrosserie associe donc le blanc et le bleu Gentiane métallisé. Des bandes décoratives rouge et or complètent ce kit, tandis que les propriétaires peuvent choisir d’apposer le numéro de leur choix sur les flancs, entre 1 et 999. D’autres détails comme les jantes blanches, le Pack Race-Tex étendu dans l’habitacle et les coutures et ceintures de sécurité en bleu Requin contribuent à l’ambiance « Dakar ». Les clients devront cependant rajouter 26 280 euros pour obtenir cet ensemble optionnel.

Galerie de toit en option

Porsche est allé au bout du concept en proposant des options exotiques sur ce modèle très particulier. Une galerie de toit dotée de projecteur Led peut être ajoutée sur le véhicule, avec jerricans d’eau ou d’essence, plaques de désensablement et pelle pliante. Une tente de toit est même disponible pour les plus aventureux. De série, le modèle dispose d’un capot avant en PRFC, à l’image de la 911 GT3. Un nouveau spoiler fixe en PRFC fait également son apparition. Des éléments de protection en acier positionnés tout autour du véhicule protègent la carrosserie. Des grilles en acier empêchent les projections de pierre d’entrer dans les prises d’air latérales. Enfin, jupes latérales élargies et élargisseurs d’ailes complètent l’allure de baroudeur de ce modèle.