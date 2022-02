Porsche s’expose au Bon Marché

Porsche et son partenaire horloger Tag Heuer organisent une exposition commune au sein du grand magasin le Bon Marché Rive Gauche, jusqu’au 24 avril prochain. Baptisée « Drive Me Crazy », cette collaboration prend des allures d’opération séduction auprès d’une clientèle haut-de-gamme. Installé au rez-de-chaussée du magasin, cet espace joue sur une image décalée, avec une station-service électrique « pop ». L’association des couleurs bleu et rouge rompt avec les univers habituels des deux marques de luxe. Une manière d’attirer une clientèle différente, avec des produits spécifiques, un espace « cafet’ » et des jeux pour petits et grands.

Porsche expose… ses vélos

Si Tag Heuer en profite pour exposer ses montres en lien avec Porsche et la compétition automobile, le constructeur se contente de présenter ses collections « lifestyle » et sa gamme de vélos à assistance électrique. La marque a réalisé une collection « capsule » pour cet événement et présente une nouvelle ligne de produits basés sur la 911 2.7 RS de 1972. Cette dernière fête ses 50 ans cette année, puisqu’elle a été présentée au salon de l’automobile de Paris le 5 octobre 1972. Si Porsche participe au prochain Mondial de l’Automobile, la marque pourrait bien fêter à nouveau cet anniversaire avec la présentation de la nouvelle 911 GT3 RS. En attendant, il est possible de commander sur place l’un des nouveaux modèles de vélos présentés par le constructeur. Un engin de déplacement assorti à la gamme Taycan 100 % électrique.