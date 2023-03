Porsche, un constructeur si profitable

Porsche vient de publier d’excellents résultats financiers au titre de l’exercice 2022, avec un chiffre d’affaires de 37,6 milliards d’euros, en progression de plus de 13 %, et une marge opérationnelle de 18 %. Et le groupe voit déjà plus loin !

« Dans des conditions de marché difficiles, nous avons enregistré les meilleurs résultats de l’histoire de Porsche, et de loin », se réjouit Olivier Blume, président directeur général du groupe et de Volkswagen AG, avant d’ajouter : « Et nous avons été en mesure de proposer de nouveaux produits séduisants à nos clients, résultat d’un formidable travail d’équipe » .

En 2022, Porsche a réalisé un chiffre d’affaires de 37,6 milliards d’euros, en progression de 13,6 % par rapport à 2021, pour un bénéfice de 6,8 milliards d’euros, en hausse de 27,4 %. La marge opérationnelle passe de 16 à 18 %. La création de valeur financière est d’autant plus significative que le groupe n’a enregistré une croissance de ses immatriculations « que » de 2,6 %, pour 309 884 unités. « Les facteurs clés de notre succès sont le positionnement prix, un mix produit très bien orienté, une progression en volume, une maîtrise des taux de change et de notre structure de coûts », synthétise Lutz Meschke, directeur financier et IT du groupe, tout en poursuivant : « Ce n’est pas un hasard si notre entrée en Bourse a été la plus importante en Europe sous l’angle de la capitalisation ».

Ventilation des ventes de Porsche par modèle en 2022

Porsche nourrit de nouvelles ambitions avec le plan Road to 20

Porsche voit déjà plus loin et confirme le programme « Road to 20 », qui consiste à atteindre, voire dépasser, une marge opérationnelle de 20 % de manière durable sur le long terme. Un objectif qui passe par le plan produits, le pricing power toujours avec un soin particulier porté aux séries limitées très exclusives, sur fond d’électrification de la gamme et de digitalisation du parcours clients. « Porsche vendra plus de 80 % de véhicules 100 % électriques en 2030 », assure Oliver Blume. Le modèle 718 est le porte-drapeau de cette stratégie, tandis que le groupe confirme le lancement d’un SUV situé au-dessus du Cayenne, ce dernier allant connaître une mise à jour importante cette année. Le Macan 100 % électrique est pour sa part attendu en 2024.

Pour la guidance 2023, Lutz Meschke table sur une marge opérationnelle comprise entre 17 et 19 %, pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 à 42 milliards d’euros. « Comme le confirme encore l’organisme de consulting Brand Finance, Porsche reste la marque de luxe la mieux valorisée du monde », conclut-il.