Porsche veut accélérer son entrée en Bourse

En préparation depuis plusieurs mois, l’introduction en Bourse de Porsche devrait intervenir très prochainement selon Lutz Meschke, directeur financier du groupe. Il a en effet glissé au journal italien Il Sole 24 Ore que « malgré des conditions de marchés particulières, l’intérêt manifesté par les investisseurs à propos de cette opération était très vif ».

Entrée en Bourse au début de l’automne 2022

Dès lors, l’équipe dirigeante du groupe souhaite réaliser l’IPO au début du mois d’octobre 2022, voire avant la fin du mois de septembre. Et d’asséner : « Le plus tôt sera le mieux ». L’opération serait ainsi bouclée avant la fin de l’année calendaire. Toutefois, Lutz Meschke veut s’assurer que les conditions de marché seront les plus favorables à cette entrée en Bourse.

Porsche pourrait être valorisé à hauteur de 85 milliards d’euros

12,5 % des parts du capital de Porsche seraient mises sur le marché, avec le soutien de la famille Porsche. Selon une majorité des analystes financiers, la valorisation de Porsche pourrait atteindre son estimation haute, à savoir 85 milliards d’euros ou même davantage.