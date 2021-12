Potager City optimise ses tournées avec Geoconcept

Potager City a retenu la solution Opti-Time TourSolver de Geoconcept by Nomadia, afin d’optimiser les tournées de ses livreurs pour plus de 100 000 clients à travers la France.

Alors que le e-commerce alimentaire connaît une croissance exponentielle, l’intérêt des Français pour une alimentation saine et une consommation locale est également grandissant. Potager City, entreprise lyonnaise créée en 2007 qui prépare et livre des paniers de fruits et légumes, est ainsi en développement sur l’ensemble de la France et l’enseigne s’articule aujourd’hui autour de plus de 5 500 points de retrait disponibles dans 350 villes.

Pour garder une qualité de services performante et améliorer son empreinte environnementale, Potager City, récemment passée sous le pavillon de Carrefour, a identifié une nécessité d’optimiser ses livraisons et l’entreprise a porté son choix sur Geoconcept by Nomadia et son offre Opti-Time TourSolver, une solution SaaS d’optimisation et de suivi des tournées logistiques.

« En adaptant en continu les tournées et en optimisant les trajets des livreurs, Potager City a d’ores et déjà pu réduire le nombre de camions sur la route et diminuer les coûts. En réduisant le nombre de kilomètres parcourus, l’entreprise a pu diminuer les émissions de CO2 de ses véhicules et ainsi son empreinte environnementale », détaille un porte-parole de l’entreprise.

« La solution Opti-Time TourSolver correspond tout à fait à ce que nous recherchions. Les contraintes horaires de chaque point de livraison sont prises en compte dans la solution. Nos livreurs sont accompagnés à chaque étape du parcours grâce à l’application mobile, ce qui assure une chaîne d’approvisionnement sans faille. Avec le suivi en temps réel, nous pouvons valider la qualité de chaque tournée. Si des imprévus se présentent, nos équipes peuvent facilement les gérer et communiquer avec nos livreurs comme nos clients », explique Jérémy Colas, directeur général de Potager City. Et d’ajouter : « Nous avons notamment pu lancer 500 nouveaux points de retrait en six mois en Île-de-France. Il s’agit d’un important travail de réorganisation, car les équipes logistiques ont dû recomposer toute l’architecture logistique des tournées, chacune avec des points d’optimisation ».