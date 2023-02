Pour aider les flottes dans leur verdissement, Supervan lance Fleet

Après une phase de test réussie, le spécialiste de la livraison urbaine annonce mettre à disposition de ses clients du bâtiment et transporteurs partenaires une flotte de véhicules utilitaires électriques en location afin d’accompagner les parcs roulant dans leur transition énergétique.

L’inflation, la mise en place de ZFE (zones à faibles émissions), les prix en hausse des véhicules électriques et du carburant ainsi que les délais de livraison de voitures neuves rallongés participent à une complexification de la gestion de flotte que de nombreux secteurs, en particulier celui des transports et du BTP, peinent à assumer. Afin de soutenir les professionnels dans ce contexte bardé de problématiques, le spécialiste de la livraison urbaine Supervan a donc décidé de déployer une flotte de VUL électriques et de poids lourds alimentés au bioGNV pour ses clients. Un service baptisé, en toute logique, Fleet.

De l’autonomie et des économies

La start-up française créée en 2016, et qui compte parmi ses clients des enseignes comme Point.P, Kiloutou et Leroy Merlin, a expérimenté cette offre sans engagement avec le distributeur de matériaux de construction Point.P dès 2022. Désormais, ce sont donc une dizaine de véhicules légers électriques dotés de près de 300 km d'autonomie qui ont été mis à disposition en Île-de-France au travers du service Supervan Fleet.

Un panel auquel s’ajoutent cinq poids lourds avec bras grue roulant au bioGNV, un gaz issu du recyclage de déchets organiques. Ceux-ci peuvent être loués pour un prix débutant à 149 euros, contre 119 euros pour la version diesel du même engin. Un surcoût pour une réduction de l’empreinte carbone puisque cette énergie émet 80 % de CO2 et 95 % de particules fines de moins que le thermique.