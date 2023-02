Pour évoluer, PS Team met l’accent sur le « dialogue client »

L’Automobile & L’Entreprise poursuit son format d’interviews vidéo avec Clotilde Marianeschi, directrice générale de PS Team France et Stéphane Contet, directeur commercial de PS Team France. Un entretien en duo à découvrir en replay.

Entreprise d’origine allemande et forte de plus de 35 ans d’expérience, PS Team a ouvert une antenne en France en 2016. Depuis, ce spécialiste offre ses prestations de gestion des processus administratifs ou documentaires comme les cartes grises, les factures, des amendes ou les certificats d’immatriculation pour des clients comme les constructeurs, les loueurs, les banques et les captives. La société allemande entame une année 2023 que Clotilde Marianeschi, directrice générale de PS Team France, espère aussi florissante que 2022.

En duo avec Stéphane Contet, directeur commercial de PS Team France, Clotilde Marianeschi entend en effet faire évoluer les services proposés. Un perfectionnement des solutions basées sur « un dialogue constant avec nos clients » afin de poursuivre « l’adaptation de nos produits au marché actuel. L’objectif : développer plusieurs cordes à notre arc », poursuit Stéphane Contet. Un recueil de données sensibles qui ne se fait toutefois pas sans un cadre strictement défini garantissant le traitement RGPD d’une data automobile de plus en plus prégnante et nécessaire pour les flottes.