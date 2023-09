Pour faciliter la recharge des professionnels, Mercedes-Benz Vans s'allie à ZEborne

Du eCitan au nouvel eSpriner, en passant par les versions restylées des eVito, eVito Tourer et EQV, Mercedes-Benz a élargi sa gamme de véhicules 100% électriques. Ainsi, la part des eVans vendus par la marque à l'Étoile a augmenté de 20 % au premier semestre pour atteindre 7 273 véhicules dans le monde. En France, ce sont 604 utilitaires électriques qui ont été immatriculés sur les six premiers mois de l'année (+ 37%). Pour soutenir cette croissance et répondre à la demande de ses clients BtoB en termes de conseils et solutions sur la charge de leur véhicule, Mercedes-Benz Vans noue un partenariat avec ZEborne. Objectif : proposer une offre de recharge adaptée aux besoins des flottes, mais aussi des petites entreprises et des mono-possesseurs. « En nous appuyant sur un partenaire qui a fait ses preuves, notre réseau va pouvoir accompagner les pros sur leur problématique de recharge : au dépôt, à domicile et sur les bornes publiques », commente Stéphane Renault, directeur marketing vans de Mercedes-Benz France.

Un portail dédié pour les distributeurs MBV

Dans le détail, un portail web a été mis en place, permettant aux vendeurs Vans d’initier facilement une demande d’intervention pour leur client. Une fois les informations relatives à ce dernier, au véhicule et au vendeur renseignées, le call center ZEborne prend contact avec le client sous 48 heures pour effectuer un diagnostic à distance. Le bureau d'étude du spécialiste se déplace ensuite pour une visite technique, si cela s’avère nécessaire. Ainsi, de l’étude initiale à la maintenance, en passant par l’installation, la gestion de l’énergie et la supervision, la prestation accompagne tout type de client.

« Nous sommes très heureux de collaborer à nouveau avec Mercedes-Benz pour son réseau national, notamment pour la gamme eVans. Nos clients professionnels apprécient tant le professionnalisme et les compétences de nos techniciens que les services connectés ZEborne Mobility Services, un outil propriétaire nous permettant un maximum d'adaptabilité », commente à son tour Raphaël Hélier, directeur de l'offre et des partenariats chez ZEborne.