Pour Goupil, un objectif : 5 000 véhicules par an en 2026

Le 26 septembre restera marqué d’une pierre blanche dans l’histoire de Goupil, filiale de l’Américain Polaris. Cette journée était consacrée à l’inauguration de deux nouveaux bâtiments de 800 m2 chacun abritant l’un un centre dédié à la logistique (stockage, pièces détachées, magasinage), l’autre une extension des bureaux d’études R&D et prototypages. C’était aussi l’occasion pour Olivier Pelletier de « passer la main » officiellement à Philippe Hugue. Il peut le faire la tête haute : son bilan comme directeur général de Goupil est des plus positifs. Le nombre de salarié est passé de 85 en 2015 à 190 en 2023 et celui de la production de 1 500 véhicules à 3 500, avec un objectif de 5 000 en 2026. Ce développement a été obtenu grâce notamment au rayonnement international qu’il a donné à l’entreprise de Bourran, une petite commune du Lot-et-Garonne. En Europe tout particulièrement, les résultats sont remarquables : Goupil réalise en effet 21 % de ses ventes en Allemagne, Autriche et Suisse, 19 % en Espagne et Italie. La France, avec 31 % des ventes, reste cependant son premier client. Ce sont 1 800 collectivités territoriales, des parcs de loisirs et d’attractions ou des entreprises qui utilisent, au quotidien, l’une ou plusieurs des produits Goupil, le micro-utilitaire G2, le G4 - le plus vendu - ou encore le G6, lancé en 2012 et dont une nouvelle génération arrive en 2024.

Une entreprise particulièrement dynamique et innovante

Cette dernière ajoute aux qualités intrinsèques de ce mini-camion 100 % électrique - maniabilité, capacité de chargement, facilité de conduite, autonomie, équipement de haut niveau avec éclairage LED, écran LCD de contrôle, système de freinage à récupération d’énergie, etc. - , plus de confort et plus de sécurité. Ce nouveau G6 gagne 3 cm en garde au sol pour gagner en stabilité et « ne plus se blesser à l’approche des trottoirs », mais surtout il reçoit désormais, de série, un airbag conducteur, un ABS et un ESP.

Goupil qui a mis en œuvre une politique « carrossiers » de premier ordre pour répondre au plus près aux besoins de ses clients, a, à son catalogue, pour le seul G6, une vingtaine de nouveaux équipements. Cela témoigne du savoir-faire de son équipe d’ingénieurs et de ses capacités d’innovation.

« D’ici 2028, annoncent d’une même voix Olivier Pelletier et Philippe Hugue, nous lancerons cinq nouveaux modèles ». Une preuve du dynamisme d’une « petite » entreprise française qui réalisera 100 millions d’euros cette année avec un objectif 2026 de 150 millions d’euros, tout ayant fait de la RES (Responsabilité sociétale des entreprises) l’une de ses priorités.