Pour l’Adac, rouler au gaz vaut mieux qu’à l’électrique

Comme tous les ans, l’Adac a établi un palmarès des automobiles les plus vertueuses du marché. S’intéressant à une centaine de voitures particulières – 112 précisément, panel qui n’inclut donc pas tous les VP disponibles dans le pays –, l’automobile-club allemand a pris en compte et évalué un grand nombre de facteurs, comme la qualité de fabrication, les équipements et dispositifs embarqués, l’agrément de conduite, le confort, la sécurité mais aussi et surtout l’impact environnemental. C’est d’ailleurs vis-à-vis de ce critère que l’organisme allemand a dressé un tableau d’honneur dont les premières places se voient raflées par les Seat Leon et Volkswagen Golf, deux modèles fonctionnant au gaz naturel. La troisième marche du podium, elle, se voit occupée par le Hyundai Kona électrique 64 kWh.

Un Top qui s’explique par la production de l’électrique

En 2021, ce tandem carburant au GNV était pourtant bien seul face à 39 modèles essence, 26 diesel, 24 hybrides (dont 16 rechargeables), et 21 électriques. Si ces dernières se trouvent supplantées par le gaz naturel, ce n’est toutefois pas à cause de leur grammage CO2, souvent meilleur pour les autos à batteries, mais de leurs rejets d’autres polluants. Pour calculer l’impact environnemental, l’Adac prend en effet en compte le monoxyde de carbone mais aussi les hydrocarbures, les oxydes d’azote, les particules émises, etc.

Outre cette méthodologie à l’avantage du GNV, la composition de cette énergie alternative pèse également dans la balance. Pour cause : le gaz naturel distribué dans les stations allemandes en 2021 contenait une proportion de 40 % de biogaz, ce qui améliore considérablement son impact carbone. De plus, le fait que, sur le marché allemand, l’électricité produite ne soit pas aussi décarbonée qu’en France joue pour beaucoup dans cette notation de l’Adac. Qui, en 2019, appréciait déjà les performances environnementales des Volkswagen Golf 1.5 TGI BlueMotion et Polo 1.0 TGI, devant l’électrique BMW i3. Cette année-là, même la quatrième place s’incarnait dans un modèle alimenté au GNV, la Seat Arona 1.0 TGI.