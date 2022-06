Pour la gestion de flotte augmentée, Bridgestone présente Fleetcare

Pour permettre aux gestionnaires de flottes d’optimiser leur activité et réduire leurs frais d'exploitation, Bridgestone aurait trouvé la solution et celle-ci se nomme Fleetcare. Le pneumaticien se targue en effet d’avoir mis au point cette offre complète, s'appuyant sur des technologies éprouvées et s’adaptant aux besoins spécifiques de chaque flotte, afin de garantir aux gestionnaires de parc un gain de temps et d’argent pour leurs entreprises.

Multiplier les services pour augmenter la satisfaction client

Prenant la suite du programme Total Tyre Care de Bridgestone, le projet Fleetcare conjugue en effet des solutions de gestion de pneumatiques au système télématique dédié à la gestion de flottes, Webfleet. Un outil deux en un qui, en plus de faciliter la prise en main de ses fonctions via une seule et même plateforme, promet une efficacité accrue dans le processus d’administration d’une flotte grâce à l'IoT et aux remontées de données. En associant ainsi les datas relatives aux pneumatiques comme aux véhicules, Fleetcare avance des possibilités de maintenance prédictives plus poussées pour de meilleures performances en matière de durabilité. En plus d’assurer une mise en conformité réglementaire.

Capable d'assurer le contrôle des coûts, d'automatiser le travail quotidien, et donc d’améliorer la prise de décision, Fleetcare est disponible dès à présent. « Ce lancement n'est [toutefois] qu'un début, il sera suivi de nombreuses autres innovations à venir prochainement » souligne Mark Tejedor, vice-président en charge de l’équipement d’origine et de l’offre de remplacement chez Bridgestone EMIA. Qui ajoute que cette solution modulaire et évolutive entend répondre à « la rentabilité, la simplicité d’utilisation et la durabilité [qui] sont les trois grandes priorités des flottes de véhicules aujourd’hui. »