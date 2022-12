Pour la mobilité des salariés, Optimum Automotive développe Trip Keeper

À l’heure où les trajets domicile-travail ne s’effectuent plus seulement en voiture, le spécialiste français du logiciel de gestion de flotte a imaginé une solution digitale ambitionnant de révolutionner la mobilité des collaborateurs tout en réduisant les coûts et l’empreinte carbone des entreprises.

Alors qu’il y a encore quelques années les gestionnaires de flotte avaient pour objectif de maîtriser le TCO (Total Cost of Ownership ou coût de détention des voitures en parc), ils doivent désormais gérer un TCM, ou « Total Cost of Mobility », qui porte davantage sur le collaborateur lui-même que sur son véhicule professionnel. Partant de ce constat flagrant, et « fidèle à notre philosophie qui consiste à anticiper les besoins de nos clients, il nous paraissait indispensable de concevoir une solution globale dédiée à la mobilité des collaborateurs, afin que celle-ci ne soit pas vécue comme une contrainte, mais comme une opportunité », explique Daniel Vassallucci, CEO d’Optimum Automotive, pour présenter Trip Keeper.

Une innovation pensée en adéquation avec la politique RSE

Conçue pour accompagner les profondes mutations de mobilité au sein des entreprises, cet outil vise à promouvoir les modes de transport alternatifs, que ce soit dans le cadre de déplacements professionnels ou du Forfait Mobilités Durables ou du Crédit Mobilité, mais aussi libérer les collaborateurs des contraignantes notes de frais. Pour ce faire, Trip Keeper se base sur trois supports indissociables et complémentaires : une application mobile, une carte de paiement internationale et une plateforme de pilotage.

>> A LIRE AUSSI : RSolutions Expertises et Optimum Automotive concluent un partenariat

L’application, dédiée aux collaborateurs, permet de rechercher et sélectionner tous les moyens de transports alternatifs et de consulter les catégories de dépenses autorisées, les plafonds ou encore de numériser les justificatifs de déplacement. La carte de paiement internationale, elle, annule toute avance de frais pour régler ces déplacements, selon les modalités préalablement paramétrées par l’entreprise. Enfin, la plateforme, qui s’adresse aux gestionnaires, assure d’affecter les Forfaits Mobilités Durables et Crédit Mobilité aux utilisateurs concernés mais aussi d’analyser le TCM et d’établir un bilan carbone collectif ou individuel. Une facilité d’administration qui a aussi le bénéfice d’enrichir la politique RSE des sociétés et leur marque employeur.