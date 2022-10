Pour la recharge des flottes, Bornes Solutions lance B’Charge

Avec près de 3 000 bornes de recharge installées en France et une quinzaine d’années d’expérience, Bornes Solutions renforce son offre de système de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables par un service clé en main. Pensée pour accompagner les entreprises et leurs employés dans la transition énergétique du parc automobile, la solution B’Charge entend en effet s’adapter aux contraintes induites par l’implantation de bornes de recharge sur sites professionnels mais aussi et surtout au domicile des collaborateurs habitant en copropriété.

Se voulant flexible, B’Charge est disponible en trois formules : sans investissement, hybride, ou avec investissement. En garantissant plusieurs degrés de responsabilités et d’engagement financier, Bornes Solutions assure ainsi aux sociétés et aux gestionnaires de flottes un service correspondant à leurs structures et au taux de verdissement de leur parc roulant. Pour cause : « nous devons faire face à une réglementation qui se resserre autour des véhicules thermiques » remarque Jérôme Princet, directeur général de Bornes Solutions. De plus, multiplier les lieux de possibilité de recharge, au travail ou à domicile, devrait aussi « entraîner l’adhésion des collaborateurs qui n’auront plus le souci de savoir où ils pourront brancher leur véhicule. »