Pour la recharge solaire des pros, Aterno lance PowerPack

« La hausse continue du prix de l’électricité, couplé aux attentes environnementales élevées des consommateurs, encouragent de plus en plus les PME à gagner en souveraineté énergétique », souligne Thierry Fallard, président d’Aterno. Un constat auquel s’ajoute le fait qu’en 30 ans, la consommation d’électricité a triplé en France alors que le prix de vente a augmenté d’environ 25 % au cours de la dernière décennie, comme le rappelle la Commission de régulation de l’énergie. Compte tenu de ce contexte, la marque Aterno a donc décidé de mettre ses 25 années de savoir-faire en matière d’efficience énergétique pour imaginer une solution de recharge autosuffisante pour les professionnels : PowerPark.

Économie d’énergie et Made in France

Prenant la forme d’un abri sur le toit duquel sont installés une quinzaine de panneaux photovoltaïques, « cette innovation permet à toute entreprise de s’engager durablement dans une démarche RSE et de devenir facilement acteur de sa transition énergétique. » Pour cause : chaque carport PowerPark est équipé d’un kit solaire de 5,65 kWc, soit une capacité moyenne de production comprise entre 9 300 et 15 400 kWh/an (en fonction de la région d'implantation), « ce qui représente la consommation électrique annuelle de 30 à 50 ordinateurs de bureau allumés en moyenne 7 heures par jour », expose Aterno. Ce système évolutif s’avère aussi modulable « par multiple de deux places », avance la marque.

En s’équipant d’une ou plusieurs bornes de recharge WallBox permettant de remplir la batterie des véhicules hybrides ou électriques en flotte, les carports d’Aterno aident également les entreprises à se mettre en conformité avec les nouvelles directives écologiques et à optimiser leurs espaces pour répondre à leurs engagements RSE. Outre cet indéniable atout de valorisation énergétique, ces équipements solaires sont implantables sur tous les types de sols et quelle que soit la configuration du parking. Entièrement conçus et assemblés en France (en Alsace précisément) – même si les panneaux photovoltaïques soient originaires d’Allemagne – ils sont garantis 15 ans, installables en 48 heures seulement et bénéficient d’un service d’astreinte ainsi que d’une hotline dédiée, selon Aterno.