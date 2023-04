Pour les flottes, Samsara imagine Sustainable Fleet Management

Les offres de gestion de flottes de Samsara évoluent avec Sustainable Fleet Management. Basée sur les données remontées des véhicules électriques, cette solution permet aux entreprises clientes de disposer d’informations les aidant à mettre en œuvre un verdissement efficace de leur parc roulant afin de se mettre en conformité avec le cadre législatif fixant des quotas de véhicules zéro émission à intégrer au sein de celui-ci.

Évaluer la pertinence de l’électrification des flottes

Il faut dire que, pour une société, la transition énergétique de sa flotte constitue un projet complexe nécessitant de l’anticipation et une planification à long terme d’une logistique opérationnelle, surtout si cette dernière concerne de très grands volumes, en termes de voitures comme de datas à traiter. Pour accompagner cette étape cruciale et déterminante, l’outil Sustainable Fleet Management de Samsara fait office de « tour de contrôle carburant » pour s'assurer que les véhicules, quelle que soit l’énergie à laquelle ils roulent, fonctionnent de manière optimale pour limiter les émissions de CO2.

Ce nouveau tableau de bord émet également une veille des performances environnementales disponible en version bêta ouverte ainsi qu’un contrôle de la charge pour les VE avec réception de notifications en cas d’anomalie accessible dès cet été ou un rapport sur la pertinence de l’électrification de la flotte en fournissant une liste personnalisée de véhicules thermiques pouvant se convertir à la mobilité électrique. Une option d’ores et déjà disponible pour les entreprises ayant retenu Samsara, en Amérique du Nord et en Europe, parmi lesquels les Transports Perbet ou encore les groupes Ruban Bleu et Yves Rocher.