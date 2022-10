Pour leur sécurité, Samsara forme les chauffeurs de camions à la conduite proactive

La pénurie actuelle de main-d'œuvre dans le secteur du transport et les départs en retraite dessinent un contexte compliqué pour les entreprises. « Les conducteurs les plus expérimentés sont de plus en plus nombreux à quitter leur métier, laissant leur place à des personnes moins chevronnées en matière de conduite professionnelle. L'importance de la formation et de l'accompagnement des conducteurs est donc plus cruciale que jamais », fait ainsi remarquer la société pionnière des opérations connectées via le Cloud, Samsara.

Bons points pour bonne conduite

Partant de ce constat, cet acteur digital de la gestion de flotte pour gros volumes a décidé de faire évoluer ses technologies existantes de coaching embarquées dans les cabines de camion. Et ce en créant une solution de formation à la conduite dite proactive. Grâce à la détection par l’intelligence artificielle de l'utilisation des téléphones portables ou de l'absence de ceinture de sécurité, celle-ci pourra opérer une alerte vocale en temps réel pour aider les chauffeurs à corriger un comportement à risque.

Faire de la prévention avant que les scores de sécurité du conducteur ne soient affectés, tel est donc l’ambition de l’outil aux accents télématiques développé par Samsara. L'application Samsara Driver App, qui donne accès à des informations sur la sécurité routière, envisage quant à elle d’améliorer le confort des professionnels au volant en leur permettant d’être récompensés en fonction de leur discipline et de leur bonne conduite.