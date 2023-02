« Pour réussir le déploiement de l’hydrogène, il faut amener les véhicules ET les stations », selon Lionel Bertuit (Hyliko)

Présent sur le salon Hyvolution, Lionel Bertuit, en charge de la direction mobilité et hydrogène chez Hyliko, a fait valoir la stratégie ambitieuse de cette société de transport routier, celle-ci s’incarnant dans un système de location « Truck as a service » et un camion à piles à combustible qui a déjà séduit de nombreuses entreprises.

« L’enjeu, c’est le climat. Pour le dire encore plus simplement, notre motivation est de décarboner l’industrie et le transport (par bateaux, taxis, etc.) avec un mix énergétique et l’hydrogène constitue l’une de ces solutions. » Œuvrant au sein de la direction mobilité et hydrogène chez Hyliko, Lionel Bertuit pose ainsi les bases du vaste projet que déploie le groupe, à savoir un cheptel de camions hydrogène assortis d’un forfait de location à l’usage.

Pas de ralliement sans ravitaillement

Ces camions, dont la première mouture s’exposait au salon Hyvolution de la Porte de Versailles les 1er et 2 février, seraient ainsi accessibles, dès le mois de septembre 2024, par le biais d’une approche « Truck as a service ». Un mot barbare mais une formule à la mode pour désigner des types de contrats de 5 à 10 ans – compte tenu de la durée de vie rallongée des véhicules à hydrogène –, permettant de vendre une solution à 360° suivant les kilomètres parcourus. « La consommation de carburant est ainsi ajustée à la réalité », avance Lionel Bertuit.

Dans ce package global, Hyliko prévoit donc la location du véhicule, son entretien, l’accès à une plateforme digitale de gestion des bornes nommée Hyliko Connect mais aussi la distribution d’hydrogène. Il faut dire que, « pour réussir le déploiement de cette énergie, il faut amener les véhicules ET les stations », affirme Lionel Bertuit. Par conséquent, le groupe travaille au déploiement de deux stations de ravitaillement hydrogène en France – dont la première ouvrira en 2024 – et en vise même une quinzaine pour 2025.

Prix et homologation : les deux points de friction

Affichant une autonomie de 400 km minimum selon les versions à 5, 6 ou 7 réservoirs – équipement fourni par Plastic Omnium – avec une puissance équivalant à 500 ch, le camion à piles à combustible d’Hyliko ne sera (c’est un fait) pas à la portée de tous les budgets. « Le TCO conducteur complet sera forcément deux fois et demi plus cher que celui d’un poids lourd diesel mais nous visons la parité pour 2030 », assure Lionel Bertuit. Pour cause : « Même si les batteries sont actuellement très exposées aux approvisionnements de matières premières et de composants, leur prix va baisser car il ne peut pas demeurer à un niveau aussi élevé », prédit-il.

Malgré un coût encore important, la solution hydrogène d’Hyliko a toutefois su convaincre certaines entreprises et non des moindres. À l’image de Saint Gobain au travers de sa filière Point.P, engagée dans une profonde volonté de décarbonation, le transporteur Bert & You ou encore le groupe Berto, à la fois client et partenaire. La mise à la route du camion Hyliko homologué, elle, devrait se faire en septembre 2024. « Malheureusement, nous ne maîtrisons pas le timing d’homologation, un process initialement pensé pour la voiture et donc limité qui nous fait dépendre de l’UTAC », regrette Lionel Bertuit. Quant à s’orienter vers l’utilitaire, « pour qui l’hydrogène s’avérerait aussi pertinent, ce n’est cependant pas à l’ordre du jour », conclut-il.