La flotte de l’EPNAK opte pour la télématique de Geotab

Fort de 70 sites répartis en France et en Guyane et de près de 2 500 salariés, l’EPNAK possède un parc automobile de plus de 600 unités comprenant à la fois des utilitaires légers, des bus, des remorques, des véhicules de chantier et des véhicules commerciaux. Et pour agréger tous ces différents moyens de transport, il est nécessaire d’utiliser un système d’administration de flotte bien rodé. Or, « nous ne disposions pas d’outil de suivi centralisé, les informations techniques n’étaient donc pas uniformisées ni informatisées de manière homogène. [...] Au vu de notre croissance, l’adoption d’une solution télématique s’imposait » justifie Sébastien Diaz, gestionnaire de flotte de l’EPNAK.

>> A LIRE AUSSI : Quand Geotab s'appuie sur l'intelligence artificielle pour mieux piloter les flottes automobiles

Sur les conseils de son partenaire de maintenance Norauto, cet acteur qui accompagne les personnes en situation de handicap a donc choisi utilise la plateforme SaaS MyGeotab permettant d’accéder à toutes les données véhicules remontées par le boîtier télématique Geotab GO9. Il faut dire que Geotab est un poids-lourd du domaine puisqu'il connecte plus de 3,7 millions de véhicules et traite plus de 55 milliards de points de données par jour. Le responsable de flottes de l’EPNAK, lui, peut recevoir des signalements en temps presque réel sur le tableau de bord des véhicules pour anticiper les pannes. De même, l’EPNAK a pu mettre en place des alertes pour diminuer les temps d’arrêt moteur tournant, réduisant de ce fait la consommation (et les coûts) de carburant.

Un service connecté pour épauler la croissance de la flotte

Depuis l’adoption de l’offre télématique de Geotab par l’EPNAK, Jérôme Bonnaire, chef des Ventes B2B de Norauto France, observe « que les véhicules équipés par Geotab présentent moins de risques de panne que d’autres véhicules professionnels. Grâce aux données remontées par la solution télématique, les coûts de maintenance et les temps d'immobilisation des véhicules sont réduits. » Sébastien Diaz, de son côté, affirme que « les informations qui nous sont remontées nous permettent de prendre des décisions éclairées notamment sur un plan opérationnel. » Une idée partagée par François Denis, directeur général France de Geotab, pour qui « cette capacité d’adaptation permet à l’entreprise de concentrer ses efforts là où elle rencontre des difficultés à atteindre ses objectifs, que ce soit en termes de coûts, de décarbonisation ou de sécurité. »