Pour sa flotte, l'Union européenne passe commande auprès des loueurs Arval et Athlon

De moins en moins "car-friendly", l'Union européenne a pourtant besoin de véhicules de fonction. Des automobiles utilisées pour transporter les commissaires européens comme les hauts-fonctionnaires. Ainsi, dans son édition datée du 9 février dernier, Le Canard Enchaîné, nous apprend que l'UE a passé commande de 200 véhicules auprès des loueurs longue durée Arval et Athlon.

Ces filiales, respectivement de BNP Paribas et de Mercedes-Benz, ayant été retenues dans le cadre d'un appel d'offres lancé au printemps 2021 et portant sur la fourniture en location longue durée (sans option d'achat donc) « berlines de luxe » mais aussi de « breaks, monospaces, ou utilitaires ».

400 véhicules à livrer

Selon l'avis d'attribution, le lot numéro 1 a été remporté par Arval pour un montant de 13,4 millions d'euros. Les véhicules fournis par le loueur - « 155 berlines et 27 voitures utilitaires, breaks et/ou monospaces ou utilitaires » - bénéficieront aux personnels de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Commission européenne, de la Cour des comptes européennes, du Centre de traduction des organes de l'UE, de la Banque européenne d'investissement et du Parquet européen.

>> À LIRE AUSSI : La flotte du Parlement européen teste la Toyota Mirai

De son côté, Athlon s'est vu confier le lot numéro 2 pour 13,8 millions d'euros. Ces véhicules - « 155 berlines et 46 voitures utilitaires, breaks et/ou monospaces pendant la durée du contrat-cadre » - seront affectés auprès des services de la Commission européenne, du Conseil de l'Union européenne, du Comité économique et social européen et du Comité européen des régions. En additionnant donc les deux lots, le volume total de véhicules commandés atteint donc 382 unités.