Pour sa flotte, Lyon retient deux modèles Iveco au gaz naturel

Pour améliorer la qualité de l’air dans son agglomération, la Métropole de Lyon a mis en place une zone à faibles émissions qui sanctionnera la circulation des véhicules diesel dans son centre-ville d’ici à 2026. Depuis le 1er janvier 2023, ce sont déjà les véhicules à vignette Crit’Air 5 qui se trouvent interdits, puis les Crit’Air 4 en 2024 et les Crit’Air 3 en 2025. En vue d’accompagner ce verdissement du parc automobile, la municipalité lyonnaise poursuit la conversion de sa flotte en accueillant deux nouveaux véhicules à énergie propres.

Des performances qui n’ont rien à envier au thermique

Utilisé pour l’entretien des 3 200 km du réseau d’assainissement des eaux sur les 59 communes de la Métropole de Lyon, ce tandem de véhicules GNV estampillé Crit'Air 1 a été mis en exploitation en novembre 2022. Deux hydrocureuses qui constituent le fruit de la collaboration entre les équipes d'Iveco France et du carrossier Kaiser Moro. Basées sur le châssis Iveco S-Way, elles s’avèrent également certifiées Pieck Quiet Truck 71 dB, leur permettant ainsi d'assurer les missions silencieusement de jour comme de nuit.

Acquis par le pôle interventions mécanisées, qui s’appuie sur 70 agents de terrain et une flotte de 12 véhicules, ces véhicules garantiront enfin une réduction des émissions de CO2 dont se réjouit Bruno Wendling. Pour le responsable du pôle interventions mécanisées et exploitation réseaux de la Métropole de Lyon, le choix du gaz naturel ne tient pas au hasard.

Pour cause, c'est « aujourd'hui la seule technologie fiable pour ce type d'utilisation, répondant aux ZFE et nous permettant de sortir de la motorisation thermique. […] Nous bénéficions en effet des mêmes performances que le diesel, qu'il s'agisse de l'autonomie, la charge utile, ou encore la puissance, tout en minimisant notre impact sur l'environnement. » De plus, « ces véhicules ont été très bien accueillis par les conducteurs, qui apprécient en particulier son silence, son confort, sa manœuvrabilité, sa souplesse de conduite et sa puissance », ajoute Bruno Wendling, largement convaincu.