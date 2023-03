Pour sa première année côté en bourse, Daimler Truck a tenu ses objectifs

Au cours de sa première année complète en tant que société cotée en bourse, Daimler Truck a atteint ses objectifs financiers pour 2022 et se dit confiant pour 2023 malgré la conjoncture. La marque avance avoir bénéficié d'une demande robuste sur ses principaux marchés ce qui lui a permis d’accroitre ses ventes et sa rentabilité.

Avec 520 300 unités, 14 % de camions et d'autobus supplémentaires ont été vendus dans le monde en 2022 par rapport à l'année précédente (455 400 unités). Le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté pour atteindre 50,9 milliards d'euros en 2022 (+ 28 % par rapport à l'année précédente : 39,8 milliards d'euros).

L'année 2022 a également été marquée par une évolution favorable des bénéfices et de la rentabilité des ventes. L'EBIT ajusté a augmenté de 55 % pour atteindre 3 959 millions d'euros (2021 : 2 552 millions d'euros).

« 2022 a été une année très spéciale pour nous, une année difficile à bien des égards, mais surtout une première année réussie pour Daimler Truck en tant que société indépendante cotée en bourse. Nos bons résultats montrent que nous avons très bien géré notre environnement, qu'il s'agisse de l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, des contraintes persistantes de la chaîne d'approvisionnement ou de l'inflation élevée. Nous avons réalisé des progrès considérables en vue de libérer notre potentiel de profit, et nous avons également franchi de nouvelles étapes importantes en ce qui concerne notre ambition de mener des transports durables et de lutter contre le changement climatique » a commenté Martin Daum, président du conseil d'administration de Daimler Truck.

Perspectives du groupe pour 2023

Malgré des conditions économiques toujours difficiles en 2023, des prix de l'énergie élevés et des tensions dans certaines chaînes d'approvisionnement, Daimler Truck s'attend à un développement robuste sur d'importants marchés. Les prévisions du Groupe estiment que les marchés des poids lourds en Amérique du Nord et en Europe devraient se situer entre 280 000 et 320 000 unités. Daimler Truck prévoit des ventes de 510 000 à 530 000 unités en 2023.

Le constructeur s'attend à une augmentation significative de son chiffre d'affaires, compris entre 53 et 55 milliards d'euros pour l'activité industrielle et entre 55 et 57 milliards d'euros au niveau du Groupe. Daimler Truck s'attend également à une augmentation significative de son EBIT ajusté.