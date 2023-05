Pour sa voiture électrique abordable Fiat relance la Topolino

Le constructeur italien annonce le lancement imminent d'un nouveau modèle 100 % électrique (et sans permis) reprenant un patronyme déjà utilisé par le passé.

Il y a du nouveau dans la gamme Fiat. Propriété de Stellantis, le constructeur italien annonce l’arrivée d’une nouvelle génération de Topolino sur le marché européen. Un véhicule qui vient compléter par le bas l'offre disponible en concessions.

Placé en dessous des Fiat Panda et Fiat 500, la nouvelle Fiat Topolino est en réalité un quadricyle léger. Autrement dit, une « voiturette sans permis ». Outil de transition énergétique car 100 % électrique, ce modèle est un « nouveau moyen de mobilité électrique conçu pour un large public, notamment les plus jeunes, les familles et les citadins », explique Fiat.

Une Citroën Ami à la sauce italienne

Pour l'heure, la marque n'avance pas encore de date de commercialisation, mais évoque « son lancement prochain ». De même, ses caractéristiques techniques ne sont pas évoquées par les communicants italiens.

>> À LIRE AUSSI : La Citroën Ami inspire le retour de la Fiat Topolino

Reprenant l'appellation Topolino – qui désignait jadis (entre 1936 et 1955) un petit véhicule ayant donné naissance à la première génération de Fiat 500 –, le quadricycle présenté par Fiat est en réalité une Citroën Ami recarrossée. En toute logique, comme la déclinaison allemande Opel Rocks-e, le petit cube sur roulettes italien devrait être équipé d'un petit moteur électrique de 6 kW (8 ch) et d'une batterie de 5,5 kWh lui permettant de parcourir environ 70 kilomètres.