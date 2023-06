Pour soutenir la mobilité électrique, le groupe Engie lance Vianeo

Afin de s’inscrire comme un acteur incontournable de la transition énergétique, et plus particulièrement de l’électromobilité, Engie a créé une nouvelle marque. Baptisée Vianeo, elle œuvrera comme un « levier majeur pour accélérer la décarbonation des transports », promet le groupe.

En 2022, plus de 10 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde et ce chiffre devrait continuer de s’étoffer puisque l’Agence internationale de l’énergie anticipe une progression de 35 % des ventes de VE pour 2023, selon un rapport « EV Outlook » de l’Agence internationale de l’énergie publié en avril 2023. Pour accompagner cette électrification du parc roulant, le groupe industriel énergétique français Engie envisage de développer, à l’horizon 2025, 12 000 points de charge électriques pour les véhicules légers et les poids lourds en France. Un déploiement qu’endossera aussi la nouvelle marque Engie Vianeo, pensée pour répondre dès cet été aux besoins croissants des utilisateurs de VE.

L'arrivée de Vianeo juste avant les vacances d’été

Dès le mois de juin, ceux qu’Engie nomme les « électro-automobilistes » pourront ainsi découvrir l’entité Vianeo sur 1 000 premiers points de charge rapides et ultra-rapides, déjà opérationnels et répartis sur toute la France dans 35 parkings Indigo de 20 villes françaises ou en voirie dans l’Eurométropole de Strasbourg et de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Plus de 800 points de charge sur les réseaux autoroutiers APRR, Sanef, Vinci Autoroutes, Esso sont aussi concernés.

Afin d’assurer une mobilité sereine aux conducteurs de véhicules électriques sur la route des vacances cet été, un site Internet dédié – engie-vianeo.com – et une application mobile éponyme sont dès à présent disponibles. Ceux-ci délivrent un outil de planification d’itinéraire intelligent adapté au type de VE et à son autonomie, mais également des cartographies interactives de toutes les stations Engie Vianeo (accessibles 24h/24 et 7j/7) ainsi que des points de recharge ouverts en temps réel partout en France.

Pour effectuer un plein électrique sur les bornes Vianeo, garanti 100 % énergie renouvelable et dont les tarifs vont de 300 kW à 0,57 € le kWh à 0,69 € le kWh dans les stations partenaires Esso, l’utilisateur peut choisir entre trois moyens de paiement, à savoir :

l’application mobile, en scannant le QR code présent sur la borne ;

la carte bancaire, sans contact ;

une carte de recharge électrique, dont « Ma carte de recharge », en remplacement de Engie Business Charge.

La marque Engie Vianeo souhaite aussi épauler les collectivités, les entreprises, les logisticiens, les gestionnaires de flotte ou encore les transporteurs dans leurs enjeux de décarbonation avec une gamme de solutions de mobilité allant de l’installation des infrastructures de recharge à la fourniture d’énergie, en passant par les services de maintenance et d’entretien. Des ambitions auxquelles s’ajoute l’objectif, d’ici à 2025, de compter 11 000 points de charge électrique Engie Vianeo supplémentaires sur le territoire tricolore.