« Pour un équipementier, le cataloging est devenu le nerf de la guerre »

Décision Atelier : Comment qualifieriez-vous le bilan de l’année 2021 ?

Maryline Merlier : Du point de vue global, le marché souffre encore à cause de la crise sanitaire qui persiste et des autres crises qui en découlent, comme la difficulté d’approvisionnement en matières premières. Chez NGK Spark Plugs France, nous avons la chance d’avoir clos 2021 avec un bilan positif. Nous enregistrons une progression sur toutes nos familles de produits ainsi qu’une belle croissance à deux chiffres.

DA : Comment abordez-vous 2022 ?

MM : Nous débutons 2022 avec le lancement des vannes EGR sur NTK, qui vient compléter la famille gestion d’air moteur et la palette de produits NTK. Le lancement comporte quatre phases : nous commençons par 84 références pour une couverture de 125 millions de véhicules dans la région EMEA. Puis, NTK complètera l’offre en 2023 avec 46 nouvelles références (132 millions de véhicules couverts). L’étape 3 comprend l’enrichissement de la gamme avec 40 références, soit un total de 170 références pour une couverture de parc à 153 millions de véhicules. Enfin, la dernière étape concerne la consolidation de la gamme, qui devrait alors couvrir plus de 75% du parc en 2025.

DA : Ce lancement s’accompagne-t-il d’une stratégie de développement de la marque NTK ?

MM : En effet, NTK a longtemps été dans « l’ombre » de NGK, et depuis maintenant quatre ans, la stratégie est de revaloriser NTK, en positionnant la marque au même niveau que NGK. Il s’agit aussi d’étoffer ses familles et gammes pour en faire un one stop shop. En plus du lancement des vannes EGR, nous étoffons également la gamme de capteurs de température avec 50 nouvelles références, tout comme les débitmètres d’air avec 46 nouvelles références au premier trimestre. Par ailleurs, nous poursuivons l’harmonisation et la standardisation des sondes lambda en divisant par trois le nombre de références.

DA : Quelle est la stratégie pour NGK ?

MM : Sur NGK, nous avons moins de développement produit en perspective. Cette année nous allons effectuer un gros travail de linkage. Le cataloging est devenu le nerf de la guerre : nous nous devons d’avoir une base de données fiable, qui répertorie les différentes applications par produits. Nous poursuivons aussi notre communication autour des métaux précieux, qui a contribué à la bonne santé du groupe en 2021 (bougies). Avantagé par notre présence en première monte, nous travaillons en parallèle sur les nouvelles motorisations, concernant le GNV, le bioéthanol ou encore le GPL.

DA : Même si l’année est encore imprévisible, quelles sont vos perspectives pour 2022 ?

MM : Notre plus grand souhait pour 2022 est de revivre une situation normale avec un niveau de service optimal. Le début d’année est chargé en termes de développement/lancement et cataloging. Nous souhaitons bien sûr poursuivre notre croissance cette année. Par ailleurs nous allons renforcer nos outils, et si la situation sanitaire le permet, être présent à des évènements, tel qu’Equip Auto en 2022. Nous renforcerons aussi notre présence digitale, comme c’est déjà le cas avec les réseaux sociaux (Instagram, Facebook ou encore YouTube).