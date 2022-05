Pourquoi Ferrari refuse de vendre ses voitures à certaines stars

Ferrari n’a pas besoin de leurs millions. C’est le message que semble adresser le constructeur de Maranello aux vedettes et ultra-riches qui ne savent pas apprécier la beauté des automobiles commercialisées par la marque en inscrivant le chanteur Justin Bieber sur la liste noire de ses clients. L’interprète de « Baby » et « Stay » est en effet désormais interdit d’acheter une Ferrari à cause de son non-respect du code éthique portant sur l'utilisation et l'entretien des modèles du « Cavallino », comme le révèle le média transalpin Il Giornale.

S’offrir une Ferrari c’est en effet intégrer une communauté, et même une élite, qui adhère entièrement au symbole de style, de puissance et d'élégance qu’incarne la marque au cheval cabré. Or, la pop star américaine d’origine canadienne, autrefois détenteur d’une F458, a fait subir à celle-ci un trop grand nombre de modifications jugées dégradantes par Ferrari. En plus de l’avoir fait repeindre de blanc à bleu électrique mat – un changement qui n’a pas été opéré par la marque –, Justin Bieber a également retouché les jantes en alliage, les boulons apparents et la couleur du logo Ferrari sur le volant. Pour couronner le tout, l’artiste de 28 ans a fini par mettre sa voiture « tunée » aux enchères en 2017, déclenchant irrémédiablement l’ire de l’intransigeant constructeur de luxe.

Il faut dire que Justin Bieber n’est pas la seule star à se trouver « blacklistée » par Ferrari. Parmi les célébrités n’étant plus admises dans le club très select des propriétaires de voitures de la marque, il y a aussi l'acteur Nicolas Cage, le rappeur 50 Cent et la mannequin Kim Kardashian. Pas de quoi, cependant, s’inquiéter pour eux… Collectionneur de cylindrées, le chanteur et mari de Hailey Baldwin peut en effet se consoler au volant de ses autres bolides griffés Lamborghini, Rolls-Royce ou encore Maserati.