Pourquoi le GPL est-il évincé du débat environnemental ?

En phase avec les nouvelles mesures pour réduire la pollution atmosphérique due au transport routier et aux réglementations de l’Union Européenne qui fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules, le GPL bénéficie d’atouts économiques et environnementaux notables. La norme Euro 7, qui doit entrer en vigueur au 1er Juillet 2025, devrait favoriser les ventes de véhicules GPL. En effet, ce carburant, dont le prix au litre reste extrêmement compétitif, sous la barre de 1 euro du litre, s’affiche comme le carburant du pouvoir d’achat et du pouvoir rouler.

Aujourd’hui mais aussi demain, le GPL permet de décarboner progressivement le parc automobile. De plus dans cette période de forte inflation sur les carburants fossiles, le GPL permet de diviser par deux le budget carburant. Le prix du gaz à la pompe étant stable et très inférieur à celui de l’essence ou du gazole, il permet de réaliser une économie de carburant de plus de 50 %, et ce, même si ce carburant entraine une hausse de consommation du moteur (moins de 20%).

Le GPL présente de nombreux atouts économiques et environnementaux. Il est issu pour 30% de coproduction française de raffinerie, pour 70 % des champs de gaz naturel, et ne provient pas de Russie. Ce n’est pas un gaz à effet de serre et il est absolument non toxique. Le carburant GPL ne produit quasiment pas de particules fines et limite les émissions de Nox très nocives pour l’organisme et responsables des maladies respiratoires.

Enfin et cela permet à leurs propriétaires de se projeter dans l’avenir, tous les véhicules GPL bénéficient de la vignette Crit’Air 1 (sans limite d’âge). Ils peuvent circuler sans restriction dans les ZFE et en cas de pic de pollution. En France, le GPL est distribué en ville, à la campagne et sur les réseaux autoroutiers dans plus de 1 500 stations-service (soit dans 1 station sur 7). Il s’agit du carburant alternatif le plus utilisé en Europe, avec 8,5 millions de véhicules.