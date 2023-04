Pourquoi les voitures électriques ne parviennent-elles pas à s'imposer en Europe ?

Selon les chiffres de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les voitures électriques ne représentent que 9 % ou moins de la part de marché dans plus de la moitié des États membres de l'Union européenne, principalement en Europe centrale et orientale et en Europe du Sud, où le revenu net moyen est de 13 000 euros. En revanche, les parts les plus élevées (30 % et plus) se trouvent dans seulement cinq pays d'Europe du Nord et de l'Ouest où le bénéfice net dépasse 32 000 euros.

L'industrie automobile européenne a investi considérablement dans la technologie des véhicules électriques pour minimiser l'empreinte carbone du transport routier, réduire les émissions de polluants et améliorer la qualité de l'air. Cependant, les problèmes d'accessibilité freinent cette transition nécessaire.

« Ces chiffres soulignent l'absence d'incitations pour les consommateurs à acheter des véhicules plus propres et plus écologiques, ce qui entrave le vaste potentiel du marché européen des voitures électriques », explique l'ACEA. « L'absence de conditions habilitantes, y compris l'accès aux infrastructures de tarification, exacerbe également les disparités de parts de marché entre les États membres et les régions de l'UE ».

L'absence d'offre de véhicules électriques bon marché en Europe

Pour stimuler l'adoption de véhicules électriques en Europe, l'ACEA préconise l'accélération de l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à travers le continent, en particulier dans les pays où l'infrastructure fait particulièrement défaut. Ainsi que les incitations à l'achat, qui aident à atténuer les défis d'accessibilité auxquels sont confrontés les consommateurs européens.

En réalité, le véritable problème est le prix du véhicule électrique en Europe. Rappelons qu'à la différence de la Chine, le véhicule full électrique est de 30 à 40 % plus cher en Europe. Les constructeurs automobiles ont préféré concentrer leurs investissements en Europe sur les segments les plus rentables. Ce qui donne un prix moyen au-delà de 40 000 euros quand il est en deçà de 30 000 euros en Chine.

À la différence de l'Europe ou des États-Unis, la Chine a considérablement réduit le prix de ses véhicules électriques. Avec une demande intérieure généralisée, de fortes incitations publiques et des progrès rapides dans les nouvelles technologies, les véhicules électriques sont devenus la norme dans tout le pays. L'étude menée par Jato Dynamics montre que le véhicule full électrique (BEV) est 33 % moins cher que le véhicule thermique en Chine. En Europe, c'est exactement le contraire.

La Chine vend en masse quand l'Europe priorise les segments rentables

En Chine, il existe une corrélation presque directe entre l'offre de véhicules électriques et la distribution des ventes par prix de détail. Les constructeurs automobiles peuvent ainsi répondre à la demande des consommateurs et compenser les coûts de production élevés en garantissant des volumes de ventes durables. Avec un coût moyen inférieur à 30 000 euros, la Chine parvient à commercialiser ses véhicules électriques.

En revanche, les marchés américain et européen sont mal équilibrés. Les constructeurs occidentaux ont donné la priorité aux segments les plus rentables et n'ont pas réussi à créer une offre de véhicules électriques qui réponde aux besoins des consommateurs. Rappelons que le prix d'un véhicule à batterie électrique varie entre 30 000 et 50 000 euros en moyenne sur le Vieux Continent.

La Dacia Spring bien seule sur le marché

À l'heure où la question du leasing social devrait revenir sur la table en France, il semble impossible de mettre en place un tel système de financement si les constructeurs automobiles ne parviennent pas à proposer un véhicule électrique à moins de 20 000 euros dans les prochains mois. Dans le cas contraire, la transition vers l'électrique en Europe devra attendre ! Rappelons qu'aujourd'hui, le seul modèle commercialisé en Europe, mais fabriqué en Chine, est la Dacia Spring vendue autour de 20 000 euros.