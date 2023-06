Pourquoi les voitures jaunes se revendent mieux ?

Qui l’eut cru ? Alors que les carrosseries sobres sont privilégiées par la plupart des acheteurs, sur le marché automobile européen comme américain, il semblerait que les couleurs vives aient pourtant plus la cote au moment de la revente. C’est en tout cas ce que démontre une enquête d'iSeeCars.com. Comparant les données de prix de plus de 1,3 million de voitures d'occasion âgées de 3 ans, celle-ci révèle que le véhicule moyen perd 22,5% de sa valeur après 3 ans (soit 9 674 $) alors que les voitures jaunes ne perdent que 13,5% (soit 6 588 $). En somme, ces dernières peuvent faire économiser plus de 3 000 $ à leurs propriétaires par rapport à la moyenne du marché.

L’impact de la couleur sur la valeur varie en fonction de la demande

Si les voitures jaunes, mais aussi beiges, orange et vertes, s’avèrent moins dépréciées, perdant toutes moins de 20% de leur valeur résiduelle, il n’en est pas de même pour les véhicules de coloris noir, brun ou doré. Ceux-ci accuseraient en effet une perte d’environ 10 000 $ après 3 ans : pas vraiment une affaire donc ! Mais pourquoi un tel écart de prix entre des teintes flashy et des nuances plus passe-partout qu’on pourrait croire plus populaires ? Parce que, selon le principe de l’offre et de la demande, ce qui est rare est considéré comme précieux.

« Il y a clairement plus de gens qui veulent une voiture jaune qu'il n'en existe, c'est pourquoi le jaune se comporte si bien sur le marché secondaire » explique ainsi Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars. Qui ajoute : « il est aussi intéressant de voir comment le classement des couleurs change d'un segment de véhicule à l'autre. » Le jaune performe en effet dans la catégorie des cabriolets et des coupés, forcément plus ostentatoires, mais aussi des SUV plus classiques. Parallèlement, le beige passe de la 9e position à la troisième en un an grâce au canal des camions. On comprend en tout cas mieux pourquoi les constructeurs proposent désormais une palette de peinture plus pigmentée, voire (d)étonnante, afin de se démarquer.