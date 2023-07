Pourquoi Volkswagen s'allie au constructeur chinois Xpeng

Les efforts de Volkswagen Group s'intensifient pour ne pas être distancé en Chine par les marques locales. Alors que Volkswagen Group China a livré 1 451 900 véhicules à l'issue du premier semestre 2023 sur ce marché, l'état-major du groupe automobile allemand vient d'annoncer deux nouveaux partenariats.

Le premier concerne les marques Audi, FAW et SAIC qui vont faire plateforme commune et développer ensemble deux nouveaux véhicules 100 % électriques haut de gamme destinés au marché local. Le second concerne directement VW Group et Xpeng.

Dans ce cas précis, le groupe automobile allemand a décidé d'injecter 700 millions de dollars (environ 630 millions d'euros) dans la marque - s'offrant ainsi 5 % du capital de l'entreprise fondée en 2014 et un siège au conseil d'administration - disposant d'un catalogue constitué de quatre modèles : les SUV Xpeng G3 et Xpeng G9 ainsi que les berlines Xpeng P5 et Xpeng P7.

Volkswagen et Xpeng vont développer deux nouveaux véhicules électriques

Ces nouveaux partenariats « s'inscrivent dans la stratégie du Groupe "en Chine pour la Chine" qui permet de répondre en amont à des tendances propres au marché chinois et ainsi mieux tirer parti du potentiel de croissance de celui-ci », expliquent les hauts cadres de Wolfsburg.

