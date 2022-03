Poussée de l’électrique : merci Tesla !

En 2021, les véhicules électriques à batterie (BEV) sont apparus comme l'une des rares réussites de l'industrie automobile mondiale. En un an, leur part de marché a doublé, passant de 3,1 % à 6,0 %. Selon le spécialiste de la data automobile Jato Dynamics, la pénurie mondiale de semi-conducteurs a créé une opportunité pour les BEV et les SUV, car les constructeurs ont été contraints de donner la priorité à leurs modèles les plus rentables. En 2021, la popularité des BEV a grimpé en flèche parmi les consommateurs en Europe et en Chine, et a commencé à gagner du terrain en Amérique du Nord.

La Chine a été le principal moteur de croissance du segment, représentant environ la moitié de la demande mondiale. Alors que les constructeurs chinois ont développé des modèles de véhicules électriques éprouvés pour leur marché domestique, ils n'ont pas été toutefois en mesure de générer des ventes au même niveau dans d'autres régions.

En Europe, la croissance a été tirée par les constructeurs régionaux, tels que Volkswagen Group et Stellantis, ainsi que par de nouveaux acteurs comme Tesla. Les incitations gouvernementales ont continué de jouer un rôle crucial dans le soutien à l'adoption des BEV. « L’offre élargie des constructeurs, combinée à une prise de conscience environnementale conduisent à ce que les consommateurs considèrent désormais ces véhicules comme des alternatives sérieuses à essence et au diesel » commente Jato Dynamics.

Le marché du full électrique en Amérique du Nord a également progressé, mais un certain nombre de facteurs ont ralenti son adoption. Historiquement, le marché a été façonné par la demande des consommateurs pour les SUV et les pick-up à forte consommation de carburant. Mais l'émergence de marques telles que Tesla et l'augmentation mondiale des prix de l'énergie sous-tendent désormais une évolution du marché.

Tesla en pionnier, leader et éclaireur

Grâce à l'arrivée du Model 3 en Amérique du Nord en 2018, puis en Chine et en Europe en 2019, Tesla a pu maintenir ses positions de premier fabricant mondial de BEV. Alors que le Model Y a également été un succès, Tesla a su maintenir l'attention des consommateurs et poursuivre son expansion progressive malgré une offre relativement limitée.

« La croissance impressionnante de Tesla a ouvert le marché aux constructeurs européens et américains qui ont cherché à s'implanter dans le segment de l’électrique, et ils commencent à voir un retour sur leurs investissements. De même, les marques chinoises peuvent également remercier Tesla pour son rôle dans la sensibilisation des consommateurs à l’électromobilité » expose le cabinet.