Power Dot et ImocomPartners en tandem sur la recharge rapide

Parce que l’urgence d’accompagner le développement du marché de la voiture électrique en France en étoffant de maillage de recharge se fait de plus en plus sentir, l’équipementier Power Dot et la société immobilière ImocomPartners ont décidé de nouer un partenariat stratégique dont la finalité sera le déploiement, à fin 2022, de 80 points de recharge rapide et ultra-rapide dans 11 villes tricolores – notamment à Maurepas, Seclin, Orchies ou Soyaux. Ceux-ci seront accessibles sur les parkings des parcs d’activités commerciales à ciel ouvert puisque ImocomPartners dispose d’un portefeuille de 30 actifs répartis sur l’ensemble du territoire français.

Ces sites choisis seront équipés de bornes rapide (50-100 kW) et ultra-rapide (120-200 kW), toutes interopérables et donc adaptées à n’importe quel badge de constructeur automobile ou application smartphone de mobilité. De quoi faciliter les trajets « propres » des conducteurs de VE, dont l’électromobilité s’avère encore peu garantie. En plus d’accuser un retard sur le nombre de points de recharge publics – la France vient seulement de passer la barre des 55 500 – le déficit en bornes est en effet d’autant plus important en ce qui concerne la recharge rapide. Dans l’Hexagone, seul 5 % du réseau public en est constitué, contre 20 % en Allemagne. Or, c’est cette difficulté à se recharger vite et fréquemment qui freine le plus souvent les acheteurs, pourtant incités à se tourner vers le véhicule électrique.