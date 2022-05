Power Dot lève 150 millions d’euros auprès du fonds Antin Infrastructure Partners

L’opérateur Power Dot, spécialisé dans les bornes de recharge rapide et ultra rapide, vient de lever 150 millions d’euros auprès du fonds Antin Infrastructure Partners. L’opérateur souhaite implanter plus de 7 000 points en France d’ici 2025.

L’opérateur Power Dot vient d’annoncer une levée de fonds de 150 millions d’euros auprès d’Antin Infrastructure Partners. Ce fonds d’infrastructures français prend donc une position de co-contrôle de l’entreprise. Cette dernière est spécialisée dans les bornes de recharge rapide et ultra rapide. Elle déploie déjà ses services en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Pologne et au Portugal. La stratégie de l’entreprise repose sur l’installation de bornes rapides et ultra rapides sur les lieux de consommation comme les centres commerciaux, les enseignes de distribution ou les chaines d’hôtels. Cet investissement doit permettre à Power Dot de se déployer en France, en visant l’installation de plus de 7 000 bornes à forte capacité d’ici 2025.

Un marché prometteur

Cette offensive intervient alors que l’Etat avait fixé un objectif de 100 000 bornes pour la fin de l’année dernière et qu’il n’existe actuellement que 60 000 installations. Sur ce nombre, 8 % seulement seraient des bornes de recharge rapide selon Power Dot. Actuellement, la firme est présente sur le territoire avec 450 installations de charge rapide, pour 2 500 points de charge. Ses bornes se situent sur les parkings d’enseignes comme Cora, Mr Bricolage, E. Leclerc ou KFC. Elle est aussi présente chez plusieurs foncières immobilières comme Imocom Partners, Groupe Strauss ou Groupe Forel. De son côté, l’investisseur est spécialisé dans les infrastructures liées à l’énergie, à l’environnement, aux télécommunications et aux transports. Power Dot entre donc dans les sujets de prédilection d’Antin Infrastructure Partners. « Matthieu Dischamps et les équipes Power Dot ont démontré leur capacité à créer un modèle économique innovant sur un segment à très forte croissance, à porter une vision durable de la mobilité tout en posant les bases d'un développement solide en France et à l’international » souligne Nicolas Mallet, Partner au sein d’Antin Infrastructure Partners.