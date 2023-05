Powerdot choisit d’investir 140 millions d’euros en France

Si Elon Musk n’a pas donné de précisions sur les « investissements significatifs » qu’il compte faire en France, à l’issue de sa rencontre avec le président Emmanuel Macron lundi 15 mai, la société Powerdot, elle, se montre beaucoup plus transparente. Déjà présente dans cinq pays en Europe, l’entreprise qui prévoit d’étoffer son réseau en le portant à 6 000 points de charge à fin 2023 capitalise en effet sur l’Hexagone à hauteur de 140 millions d’euros.

Supporter la croissance du secteur de la recharge

Ce soutien financier d’ampleur, étalé jusqu’en 2025, devra permettre l’installation de plus de 8 000 points de charge (majoritairement rapides et ultra-rapides) dans tout le pays, sur des parkings de centres commerciaux, et créer 66 emplois directs ainsi que plus de 150 emplois indirects. C’est en tout cas ce qu’ambitionne Powerdot, invité par l’Elysée à l’événement Choose France qui, depuis six ans, rassemble plus de 200 grands patrons de multinationales étrangères au château de Versailles.

>> À LIRE AUSSI : Bornes de recharge : miio s’associe à Power Dot

Alors que la France vient seulement d’atteindre les 100 000 points de recharge ouverts au public et espère désormais en compter 400 000 à l’horizon 2030, cette enveloppe promise par Powerdot pourrait compléter les besoins d’infrastructure du marché du véhicule électrique qui ne cesse d’afficher son expansion d’année en année. Il faut dire que l’opérateur lusitanien a déjà contribué à 16 % du maillage de bornes rapides sur le territoire tricolore. Par conséquent, cette participation « témoigne de notre volonté de construire un avenir durable pour la mobilité électrique en France et en Europe », justifie Luis Santiago Pinto, CEO de Powerdot. Il est rejoint dans son propos par Matthieu Dischamps, directeur France de Powerdot, qui rajoute que « cet investissement stratégique en France constitue notre priorité aujourd’hui. »