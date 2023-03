Power Dot : un réseau de 6 000 points de charge d'ici à fin 2023

Power Dot, spécialiste de la recharge dans le secteur de la distribution et du retail, a ouvert l'an passé 141 sites pour un total de 569 points de charge. La signature de nombreux accords clés comme Action, Cora, Mr. Bricolage, ou encore Accor ont contribué à l’hypercroissance de l’entreprise qui vient d'installer sa 1 000e prise. Au total, le réseau comptera prochainement de plus de 6 000 points de charge puisque 5 000 sont en cours de déploiement en France, couvrant 95 % des départements métropolitains. L’opérateur est ainsi en avance sur ses objectifs, puisqu'il avait pour but initial de déployer plus de 7 000 points de charge rapides d’ici à 2025. « La mise en service de ce 1 000e point de charge est également un signe fort pour l’ensemble du marché. Avec cette annonce, Power Dot contribue à l’effort collectif pour accélérer la transition vers la mobilité électrique en levant un de ses freins principaux : le maillage trop faible de bornes de recharge rapides sur le territoire », se réjouit l'entreprise.

>> À LIRE AUSSI : En 2023, Power Dot compte implanter 6 000 points de charge rapides