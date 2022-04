PPG a livré sa millionième MoonWalk

Lancée dans l’Hexagone à la fin de l'année 2019, la machine de préparation de teinte automatique MoonWalk s’affiche comme l’équipement permettant au peintre de s'affranchir de cette activité avec la promesse de gagner du temps, d’éviter le gaspillage et d’atteindre une justesse colorimétrique jamais vue. Avec la Moonwalk, les peintres et les responsables d'atelier bénéficient de l'extrême précision résultant de l'automatisation du processus de mélange.

L'installation de la 1 000ème MoonWalk a été célébrée dans les locaux du Groupe Perez Rumbao à Vigo, en Espagne, lors d'un événement spécial réunissant les dirigeants de PPG et du groupe Volkswagen et Audi. « Cette technologie développée par PPG sera pour nous plus qu'un système de préparation automatique de teinte », a déclaré Ramon Seijas, vice-président du groupe Perez Rumbao. « Elle sera également un catalyseur dans notre recherche constante de qualité et de service que nous voulons apporter à tous nos clients. MoonWalk nous aidera à atteindre cette qualité, simplement et rapidement. Le système permettra également de faciliter le travail de nos opérateurs en réduisant le temps de préparation et en améliorant leurs conditions de travail. »

Rappelons que le système MoonWalk est compatible avec toutes les configurations de laboratoires et comporte l’espace de stockage pour les teintes de base et treize positions dans le rack de distribution pour procéder à la pesée automatique. A cela s’ajoutent un lecteur de codes-barres automatique, une imprimante d'étiquettes intégrée et une balance mobile dix fois plus précise qu'une balance standard pour une pesée sans erreur.

« Lorsque nous avons commencé à travailler en R&D sur le système MoonWalk, nous avons rêvé des avantages significatifs qu'il apporterait aux carrosseries en Europe et au-delà », a déclaré Robbert-Paul Roomberg, directeur du développement stratégique et du segment collision de PPG, Automotive Refinish. « Voir aujourd’hui à quel point MoonWalk apporte une réelle efficacité et conduit les ateliers de carrosserie vers une nouvelle ère de la préparation de teinte en seulement quelques années est très gratifiant. »