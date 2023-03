PPG ajoute à sa gamme le revêtement texturé Gladiator

PPG vient d’ajouter à son catalogue un revêtement de protection acrylique bi-composant à effet texturé nommé Gladiator. Cet ajout fait suite au rachat, en janvier 2020 par PPG, du fabricant italien Industria Chimica Reggiana (ICR).

Gladiator offre une finition semi-mate avec un effet peau d'orange. Le revêtement se caractérise par une forte résistance aux rayures, à l'abrasion et aux attaques chimiques. En seulement 45 minutes à 20 °C, le produit est sec au toucher et sèche complètement à cœur en trois jours. Il est disponible en kits de 1 et 4 l.

Initialement conçu comme un revêtement imperméable de haute qualité pour les bennes arrière des pick-up, il vise désormais une utilisation plus large, même en dehors de l’automobile.

« En ajoutant la marque Gladiator à notre gamme de produits, nous serons en mesure de conquérir de nouveaux marchés et de fournir à nos distributeurs un produit supplémentaire pour répondre à une demande immense. Nous sommes convaincus que nos clients seront pleinement satisfaits de la facilité d'utilisation et des performances exceptionnelles de notre produit », commente Thomas Richin, responsable marketing chez PPG Refinish France.