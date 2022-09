PPG étoffe ses services avec i-Audit

Déjà bien riche, les offres de services de PPG Refinish France s’étoffent avec la proposition i-Audit. Cette dernière rejoint le programme MVP Business Solutions du fabricant de peinture.

i-Audit permet d’analyser dans le détail l’organisation d’un atelier, les produits et équipements utilisés ainsi que les process mis en place tout en s’intégrant à un écosystème complètement digitalisé. Dans la pratique, au travers de plus d’une centaine de questions, dix rubriques sont passées en revue par l’application (informations générales, accueil – services, organisation- management, traitement des OR, services, équipements, environnement-hygiène-sécurité, produits – process, coûts énergétiques et formation). Pour chacune d’entre elles, un scoring est présenté à la fin de l’audit faisant apparaitre rapidement les points d’améliorations et les recommandations qui seront discutés et étudiés plus en détails lors de la phase de restitution avec les équipes de la carrosserie.

Le responsable de la carrosserie reçoit le contre-rendu complet de l’audit avec une grille de lecture facile à comprendre afin de mener à bien les actions recommandées et atteindre les objectifs d’amélioration de la profitabilité fixés, avec l'objectif de faire de l’activité peinture un profit.

La rubrique « coûts énergétiques » a été développée afin de sensibiliser la carrosserie à sa consommation de gaz et d’électricité. i-Audit permet une identification des points critiques ayant un impact direct sur la facture comme les produits utilisés et les temps de séchage appropriés, les équipements mis en place, plus ou moins énergivores, ou bien l’organisation de l’atelier.

« i-Audit, à la fois moderne, rapide et réactif, est un outil factuel se basant sur la réalité de l’activité avec l’intégration d’éléments visuels repérés en phase d’inspection pour illustrer une situation » commente PPG.

Dès à présent, l’ensemble de la force de vente de PPG, constituée de plus de 50 responsables commerciaux et technico-commerciaux à travers la France, peut proposer i-Audit.