PPG innove en numérisant entièrement le processus d’identification des teintes avec PPG LINQ

PPG vient de dévoiler au niveau mondial la première solution entièrement numérique d’indentification des teintes : PPG LINQ. Elle simplifie, améliore et fiabilise la correspondance de la couleur tout en évitant les pertes de temps et les déchets de peinture. PPG LINQ jette aux oubliettes nuanciers et plaquettes physiques.

Après avoir lancé en 2019 le Moonwalk, son automate de préparation de teinte qui fait entrer le laboratoire peinture dans une nouvelle ère, PPG a annoncé la mise sur le marché d’une solution entièrement digitale de correspondance des teintes. Cette solution, qui entre dans le programme PPG LINQ, est composée d’un nouveau spectrophotomètre DigiMatch compacte et d’un logiciel avant-gardiste de visualisation en 3D des teintes, nommé VisualizID. « Après Moonwalk qui a révolutionné la manière de mélanger les couleurs, PPG LINQ change le paradigme dans la manière d’identifier les couleurs » proclame Jérôme Zamblera, Vice-Président de PPG Refinish EMEA.

Du point de vue du fabricant, l’association de ces deux outils permet de digitaliser plus rapidement et plus efficacement les process de correspondance des teintes, d’optimiser la consommation de produits et de réduire les déchets de produits de peinture. Elle facilite aussi le travail du coloriste qui n’a plus forcément besoin d’être hautement qualifié.

« Pour créer plusieurs plaquettes pour vérifier la correspondance, les peintres utilisent beaucoup de temps et de produits. Avec PPG LINQ, les peintres gagnent en productivité et réduisent la consommation de peinture et les déchets. Ils gagnent aussi en satisfaction en utilisant une solution moderne. C’est bon pour l’image de la carrosserie qui devient plus attrayante » argumente Alberto Gonzales, senior business solutions manager automotive refinish.

Une nouvelle génération de spectrophotomètre

Le spectrophotomètre DigiMatch, qui remplace le RapidMatch GO, est doté d’une caméra couleur haute définition en capacité d’opérer une mesure sur six angles pour la couleur et six autres pour les effets de la peinture. Cela permet non seulement la mesure précise de la teinte de la pièce à réparer mais aussi de sa texture (grain). Il se présente comme un outil ergonomique, compact et léger avec un écran tactile de 2,8 pouces. La mesure s’opère sur cinq points de la carrosserie et est directement transmise par wifi. « DigiMatch est incroyablement intuitif et peut être utilisé par les peintres sans formation, grâce à son interface tactile et ses grandes icônes. L'appareil se connecte en toute facilité à VisualizID » souligne PPG.

VisualizID ou la simulation 3D des plaquettes

VisualizID utilise les informations recueillies par le spectrophotomètre pour aider le peintre à trouver la meilleure correspondance de teintes, ainsi que les meilleures variantes, à partir de la bibliothèque digitale de teintes de PPG, composée de plus de 70 000 formules, 10 fois plus qu’un nuancier papier. Une base mise à jour quotidiennement selon le chimiste.

La solution simule les traditionnelles plaquettes que le peintre peut orienter dans tous les sens pour en inspecter tous les reflets en jouant sur différents angles de lumière. Le rendu graphique est hyperréaliste, aussi bien en vue raccord qu’en vue « bord à bord », là se trouve la prouesse ! Sur l’écran, le peintre peut ainsi comparer la mesure prise sur le véhicule avec la formule colorimétrique proposée par la machine pour trouver la meilleure correspondance possible en jouant sur les variantes. Il est possible de comparer 2 variantes à la fois. La source de lumière peut être aussi contrôlée au niveau de son angle, sa nature et son intensité.

PPG propose un pack d’abonnement qui regroupe tout le matériel et les logiciels nécessaires à cette digitalisation de la recherche de teintes. Un ensemble qui comprend VisualizID, DigiMatch, mais aussi la large tablette tactile TouchMix Ultra pour une visualisation précise des rendus colorimétriques.

PPG promet que d’autres nouveautés seront introduites dans le cadre du programme PPG LINQ cette année. « Nous savons que les carrossiers recherchent des solutions numériques pour améliorer la productivité, l’efficience et la durabilité. L’écosystème PPG LINQ permettra d’atteindre ces objectifs. Les tests de nos outils dans des milliers d’ateliers à travers le monde ont été couronnés de succès. Nous avons pleine confiance en leur performance et le bond en avant qu’ils permettent » conclut Juan Navarro, directeur marketing.