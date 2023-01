PPG propose des formules de teintes compatibles radar

PPG propose une solution permettant d’éviter la diminution des signaux radars sur des éléments après leur mise en peinture. La marque de peinture a développé 50 nouvelles « formules radar » compatibles avec ces équipements de plus en plus présents sur les véhicules.

Alors qu’en 2020, environ 65 % des nouvelles voitures et utilitaires légers étaient équipées d’au moins un type d’Adas, on estime que d’ici à 2025, 85 % des véhicules seront équipés de capteurs et radars de toutes sortes pour nous emmener vers des véhicules intelligents et de plus en plus autonomes.

Cette projection indique clairement que ces équipements de sécurité deviendront un standard à terme. Pourtant ceux-ci ne sont pas sans poser des problèmes dès lors qu’il est nécessaire d’appliquer des produits peintures à proximité de ces capteurs et radars. Aujourd’hui, environ 25 % des nouveaux VL et VUL seraient peints avec des produits susceptibles d’interférer avec la transmission des signaux radar généralement situés derrière les boucliers des véhicules, en raison des pigments en flocons d’aluminium qui les composent.

Pour cette raison majeure, les équipes R&D de PPG ont formulé des teintes spécifiques « compatibles radar » pour chaque teinte initiale où la part de transmission radar mesurée est inférieure au seuil défini par le constructeur du véhicule. Ces nouvelles formules, développées pour les marques PPG, Nexa, Autocolor et Maxmeyer, sont désormais disponibles dans la dernière mise à jour du logiciel de gestion du poste peinture PPG Paintmanager XI.