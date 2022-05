Pratique : Axalta prépare l’arrivée des VE dans les carrosseries

Même s’ils ne représentent qu’une infime partie du parc roulant sur notre territoire, les ventes de véhicules électriques s’accélèrent de façon significative et bien plus rapidement que prévu. Axalta, l'un des principaux producteurs mondiaux de peintures, propose des méthodes et équipements pour intervenir en toute sécurité sur ces derniers.

Pour l’industriel Axalta, propriétaire des marques Cromax, Spies Hecker et Standox, la réparation des véhicules électriques (a fortiori hybrides) dans les ateliers de carrosserie est déjà une réalité. Même si les VE fréquentent les ateliers de mécanique de façon moins assidue que leurs homologues thermiques en raison d'une maintenance simplifiée, ils doivent tout de même franchir les portes d'un atelier de carrosserie pour réparer les dégâts causés par une simple collision ou un accident plus important. Il est alors essentiel de pouvoir accueillir ces véhicules en toute sécurité et selon un protocole que la profession va devoir progressivement intégrer dans ses méthodes de travail.

Pour les aider dans ce sens, Axalta propose un kit de réparation aux carrossiers et prescrit une méthodologie spécifique pour intervenir sur les VE. « La prévalence des VE est en pleine augmentation et les carrossiers doivent être prêts à réparer parfaitement ces véhicules, en toute sécurité, malgré les défis et les nouvelles exigences qu'ils représentent. Les outils et les informations contenus dans notre kit de réparation pour VE constituent le moyen idéal pour les carrossiers de s'adapter », déclare Olaf Adamek, directeur de marque chez Axalta Refinish pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Le kit de réparation comporte les quatre offres d’équipements essentiels que chaque carrossier devrait posséder afin de réparer un VE sans risque : le kit universel de découplage qui contient les outils isolés de base indispensable pour travailler sur les véhicules hybrides et électriques. Mais aussi, le kit de signalisation qui permet aux carrossiers de marquer et délimiter la zone de travail où le véhicule est en cours de réparation, tandis que le kit de premiers secours comprend tout ce qu’il faut pour prodiguer les premiers soins si un collaborateur était victime d’une électrocution durant une intervention sur un VE. Et, enfin, une servante à outils complète qui comprend tous les équipements, accessoires et outils nécessaires pour intervenir sur n’importe quel véhicule fonctionnant à l’énergie électrique.

Du matériel mais aussi des recommandations



Axalta complète son message avec des informations et des recommandations. La plus importante étant de ne jamais exposer un véhicule électrique ou hybride à une température supérieure à 60 °C durant plus de 45 minutes. Un impératif que tous les constructeurs demandent aux ateliers de suivre et qui colle parfaitement avec la tendance des produits peinture d’aujourd’hui de ne plus avoir besoin d’être étuvés en fin de cycle. En effet, initialement conçus pour permettre aux professionnels de réduire leur consommation énergétique et l’empreinte carbone de leur activité, ces mêmes produits sont une aubaine lorsqu’ils doivent être appliqués sur un véhicule qui doit justement fuir les températures élevées.

« Les ateliers de carrosserie travaillent depuis déjà plusieurs années avec notre technologie Fast Cure Low Energy déployée sur les marques Cromax, Spies Hecker et Standox, et obtiennent des résultats exceptionnels. Comme cette technologie, conçue pour le séchage à basse température, est parfaitement adaptée aux réparations des VE, il a été très facile de mettre au point une offre spécifique pour aider nos clients carrossiers à répondre de manière simple et rentable à la fréquentation croissante de ce parc de véhicules dans leurs ateliers », conclut Olaf Adamek.