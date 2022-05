Pratique : Silca : le serrurier automobile

Silca fournit 700 millions d'ébauches de clés chaque année dans 150 pays et plus de 12 000 machines pour les tailler. L’entreprise appartient au groupe suisse Dormakaba classé dans le top 3 mondial des industriels spécialisés dans la sécurisation des accès. Depuis plusieurs années, Silca travaille pour la première monte avec Valeo pour la fourniture de la partie métallique de la clé mais aussi pour Renault, PSA et Mercedes.

Le leader mondial d'ébauches de clés souhaite apporter à la profession son expérience et sa parfaite maîtrise en ce qui concerne la fabrication, la reproduction, la duplication, la programmation de tous les moyens d’accès et de sécurité appliqués aujourd’hui en automobile. Pour cela, Silca propose aux acteurs de l’après-vente mais pas seulement – les commerces de serrurerie, de bricolage, de cordonnerie peuvent également être intéressés – une solution pour proposer aux clients finaux un plan B à celui que seuls les constructeurs proposent aujourd’hui. Une solution qui va permettre à la réparation indépendante d’afficher des tarifs nettement plus raisonnables que ceux pratiqués dans les réseaux de marque et surtout une réactivité en termes de délais de prestation bien plus efficace.

De la basique à la plus complexe

Pour couvrir de la façon la plus exhaustive possible sa spécialité, Silca dispose à son catalogue de l’ensemble de l’équipement (machine, outils) mais aussi des consommables. Qu’ils soient purement mécaniques comme une simple ébauche de clé ou électroniques à travers un transpondeur, une clé à télécommande ou un badge d’accès sans contact, le spécialiste fournit tout le nécessaire à cette activité. Pour ce qui est de la taille de la clé, la machine à commande numérique peut assurer aussi bien la duplication d’un modèle fourni par le client que la réalisation d’une clé selon le code propriétaire du constructeur. À noter que dans le premier cas de figure le programme de pilotage de la machine peut mémoriser la duplication pour permettre une fabrication ultérieure sans devoir disposer de la clé au moment de l’usinage.

Et bien sûr l’électronique

Même si le façonnage d’une clé peut sembler difficile à réaliser, ce n’est pas sur ce terrain que le réparateur pourrait s’interroger et émettre des doutes sur la promesse faite à la profession par Silca de réaliser tous types de clé ou moyen d’accès. En effet, c’est plutôt sur le terrain de l’électronique et sur l’ensemble des dispositifs et technologies en application depuis plusieurs années sur un parc croissant que le technicien peut douter de la faisabilité de l’intervention et des limites du système. Pourtant, le spécialiste assure être parfaitement opérationnel sur le clonage d’une clé à transpondeur, la programmation d’une clé à télécommande de condamnation ou la codification d’un badge d’accès sans contact.

Un sujet d’actualité

Alors que de plus en plus de constructeurs durcissent l’accès à l’électronique de leurs modèles avec l’apparition grandissante de dispositifs de type « Gateway », il apparaît légitime que les réparateurs confrontés quotidiennement à cette problématique s’interrogent sur la réelle possibilité d’accéder aux calculateurs concernés. Là aussi, Silca revendique qu’à l’aide de l’équipement qu’il fournit aux professionnels l’ensemble des prestations touchant aux accès est possible. Pour appuyer son discours, l’entreprise explique que grâce à Advance Diagnostic, une structure dédiée et propriété de Silca, les ingénieurs de cette entité travaillent quotidiennement sur les accès aux différents calculateurs nécessaires à cette activité. Reste que malgré cet investissement fort en termes de « reverse ingénierie », le spécialiste avoue quelques manques d’accès sur des modèles très récents. Un manque totalement assumé au regard du parc automobile sur lequel la demande de copie de clés se manifeste. 8 à 10 ans selon le spécialiste.

Avec l’offre proposée par Silca aux acteurs de l’après-vente, le spécialiste souhaite démocratiser l’idée que la reproduction de clés ou autres moyens d’accès puisse se faire et pas uniquement chez le constructeur. Au catalogue de la marque, la solution complète qui intègre le kit de programmation des télécommandes, la machine à tailler et une offre de base de consommables (ébauches de clé, télécommande vierge…) est facturée de 11 000 à 12 000 euros. À noter que ce tarif intègre une formation de deux jours réalisée au siège de l’entreprise avec l’acquisition d’expérience sur des cas pratiques.