Prefikar et CarCoating deviennent partenaires

Prefikar, réseau de réparateurs partenaires qui accompagnent les sinistrés automobiles du groupe AXA, noue un partenariat avec CarCoating Solution. Ce dernier entend jouer un rôle d'accélérateur de croissance et de transformation pour renforcer la compétitivité des ateliers et accompagner leur mutation. Une stratégie partagée par Prefikar qui de son côté souhaite offrir toujours plus de solutions d'accompagnement des ateliers (technique et financière).

Cet accord doit ainsi permettre au réseau d'avoir un accès privilégié aux outils et équipements premium proposés par CarCoating Solution, en plus d'une assistance technique professionnelle et personnalisée, de conseils ciblés d'exploitation des outils, ainsi qu'une offre de formations professionnelles pour la montée en compétences et l'accroissement du chiffre d'affaires.